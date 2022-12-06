Gri pasaport davamız niye bu kadar uzadı?

2017 Haziran’ında Almanya’dan bir okur buluşması daveti üzerine yaptığımız gri pasaport başvurusu o zaman Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünce reddedilince bu kararı yargıya taşımıştık.

Danıştay’da açtığımız davada verdiği savunmada Genel Müdürlük bir taraftan 15 Temmuz’u bahane edip millî güvenliği gerekçe gösterdi, diğer taraftan “Gerekçe göstermek zorunda değiliz” dedi, diğer taraftan da bizim herkes gibi normal (bordo) pasaport almamıza bir engel olmadığını ifade ile, gri pasaport için niye bu kadar ısrar ettiğimizi sorgulayıp çelişki içinde çelişki sergiledi.

Biz de mukabil cevabımızda bu çelişkilere dikkat çekerek, bu konuda da keyfî davranıldığını ve ayrımcılık yapıldığını ifade ettik ve bunun hukuka aykırı olduğunu vurguladık.

Ardından Danıştay Savcısının mahkemeye sunduğu görüş de bizi teyid etti. Savcı hem talebimizin kabulü istikametinde mütalaa verdi, hem de red kararına dayanak gösterilen yönetmelik maddelerinin iptalini istedi.

Ama iş orada kaldı ve süreç durdu.

O günden bugüne beş yıl geçti, davada herhangi bir gelişme olmadı. Dosyaya bakan Danıştay 10. Dairesi kabul veya red yönünde bir karar vermedi, davayı sonuçlandırmadı.

Gri pasaport talebimizi reddeden kurum, BYEGM idi. Yeni sisteme geçildikten sonra yerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bıraktı. Ama bu durum Danıştay açısından bizim davanın seyrini etkilememeliydi.

Danıştay 10. Dairesinin basın kartı konusunda açılan davalarda verdiği olumlu kararları takip ediyor ve gazetemizde de duyuruyoruz. Ama aynı yaklaşımın gri pasaport davamıza yansımayışına mana veremiyoruz.

Bir dava beş yıl sürüncemede bırakılır mı?

Üstelik âciliyetine binaen “yürütmenin durdurulması” talebiyle açtığımız bir dava.

İktidar medyası mensupları gri pasaportlarıyla rahatça yurt dışına gidip gelirken, bağımsız medyaya bu konuda da uygulanan dışlayıcı ve ayrımcı muamelenin bunca zamandır devamını ve Danıştay’ın bu konuda kendisine intikal etmiş bir davayı hâlâ sürüncemede bırakmasını hukuk devletinin icaplarıyla bağdaştırabilmek mümkün mü?

Kabul edilmesi asla mümkün olmayan bu anormalliğin artık sona ermesini bekliyoruz.