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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gri pasaport davamızda bir kabul, bir red

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Aralık 2022, Çarşamba
Geçen hafta 6 Aralık’ta çıkan “Gri pasaport davamız niye bu kadar uzadı?” yazımızdan 6 gün sonra Danıştay 10. Dairesinin konuya dair kararı elimize ulaştı.

Konuya girmeden önce, bu kararın beş yıllık bir sürecin sonunda ancak verilebilmesinin, bize, basın kartı için açtığımız davalarda idare mahkemelerinin vurguladığı “Makul süre içinde gereken cevabın verilmemesi hukukî güvenlik ve hukukî belirlilik ilkelerine aykırıdır” tesbitini hatırlattığını ifade edelim. 

10. Dairenin kararına geçersek:

Dava dilekçemizde dile getirdiğimiz taleplerden biri, Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarının Hizmet Damgalı Pasaport Başvurularında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 10. maddesinin “BYE Genel Müdürlüğü, olumsuz değerlendirilen başvurular için bir gerekçe bildirmek zorunda değildir” şeklindeki 4. fıkrasının iptal edilmesiydi.

Tetkik Hakimiyle Danıştay Savcısı da bu yönde görüş bildirdi ve 10. Daire “Hukuka uygun değil” diyerek bu fıkrayı iptal etti.

Bu, kararın çok önemli ve olumlu yönü.

Diğer talebimiz, gri pasaport başvurumuza verilen red kararının da iptal edilmesiydi.

Danıştay Savcısı da bu görüşü ifade etti.

Ama 10. Daire, “takdir yetkisi ve 231 sayılı KHK’nın 5. maddesi çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda (gri pasaport talebini) uygun görmeyen davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir” diyerek talebimizi reddetti.

“OHAL sonrasında basın kartı sahiplerinin hizmet damgalı pasaport alabilmeleri amacıyla yaptıkları görev onayı başvurularında daha hassas davranıldığı, davacının başvurusunun da takdir yetkisi çerçevesinde, aktarılan hassas durum ve kamu yararı gözetilmek suretiyle millî güvenlik gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır” diyerek...

Kararın bu kısmına muhalif kalan üye İbrahim Topuz, karşı oy yazısında şöyle dedi:

“Davalı idareye tanınan takdir hakkının, serbestçe ve keyfî şekilde kullanıldığı sonucuna varıldığından, davacının hizmet damgalı (gri) pasaport başvurusunun reddine ilişkin işlemin de iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla Daire kararına katılmıyorum.”

Ve biz bu karara karşı İdarî Dava Daireleri Kurulunda temyiz hakkımızı kullanacağız.

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