Gri pasaportta da KHK engeli

Gri pasaport talebimizin reddine karşı açtığımız davada Danıştay 10. Dairesinin verdiği kararı aktarmıştık.

“OHAL sonrasında basın kartı sahiplerinin gri pasaport başvurularında daha hassas davranıldığı, davacının başvurusunun da takdir yetkisi çerçevesinde, aktarılan hassas durum ve kamu yararı gözetilmek suretiyle millî güvenlik gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmaktadır” diyen Daire, “Takdir yetkisi ve 231 sayılı KHK’nın 5. maddesi çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmedi” sonucuna vardı.

Bu karara karşı yapacağımız temyiz başvurusunda şu hususların üzerinde duracağız:

“Tetkik Hâkimi, Danıştay Savcısı ve karara karşı muhalif oy kullanan üyenin de vurguladığı gibi, somut bir gerekçe gösterilmeden talebimizin reddi hukuka uymaz ve ‘gerekçesiz red’ fıkrasının iptali kararıyla çelişir.

“Talebimizin reddine dayanak gösterilen OHAL, hassas durum, millî güvenlik gibi gerekçelerin, bilhassa OHAL’in kalkmasından 4.5 yıl sonra verilen bir kararda yeri olmamalı, OHAL KHK’sına da atıf yapılmamalıydı.

“KHK, temel bir hakkın kullanımını engelleme gerekçesi olarak gösterilmemeliydi.

“İdare başvuruları neye göre kabul veya reddediyor? Kabul ve red kriterleri ne? Mesele millî güvenlikse, normal pasaportla çıkmasında sakınca görülmeyenler nasıl oluyor da ‘millî güvenlik sorunu’ oluşturuyor?

“İdarenin, hazırladığı ilgili mevzuata da yansıttığı yaklaşıma göre, gazeteciler devletin ve hükümetin propaganda memurları.

“Çizilen şablona uymayıp devlet siyasetine ve hükümet faaliyetlerine eleştirel yaklaşan basın mensupları bu yüzden mi dışlanıyor ve ‘millî güvenlik’ gibi hukukî tanımı olmayan ve temelsiz ‘gerekçe’lerle keyfî ve ayrımcı uygulamalara muhatap oluyorlar?

“Gri pasaport ve basın kartı dağıtımındaki keyfîlikler, böyle bir antidemokratik yaklaşımın pratiğe yansıyan dışa vurumları.

“Ama böyle birşeyin, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir esas teşkil ettiği demokratik hukuk devletinde kesinlikle yeri yok, olamaz.

“Gazeteciler de devletin memuru ve hükümetin propagandisti değiller, olamazlar.”

