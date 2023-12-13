Gazze’yi hedef alan vahşi İsrail saldırılarında kısa süreli bir “insanî ara” sonrası başlatılan ikinci dalga olanca şiddetiyle devam ederken, BM Güvenlik Konseyi ilk etapta olduğu gibi yine Amerikan vetosu sebebiyle bu soykırımı durdurma yönünde bir karar alamıyor.

Ki, insanî ara da Konseye bu yönde verilen teklife ABD’nin karşı çıkmayıp çekimser oy kullanması sayesinde hayata geçmişti.

Biden yönetiminin, güya temsil ettiği Demokrat Partinin fikir ve değerlerine de ters düşen ve gerek partinin, gerek devlet kadrolarının önemli bir kesimi, gerekse Amerikan kamuoyunun çok büyük bir çoğunluğu tarafından yoğun tepkiyle karşılanan “İsrail’e kayıtsız şartsız destek” politikasını hâlâ ısrar ve inatla sürdürmesi olacak şey değil.

Başkan seçilmesine oylarıyla katkı veren ABD Müslümanlarını karşısına alma pahasına, siyonist lobiye böylesine teslim olmasının da makul ve mantıklı bir izahı yok.

Kos koca ABD’yi siyonist cendereye hapseden bu akıl, vicdan ve hukuk dışı politika, Güvenlik Konseyinin saldırıları durdurma çabalarını da kilitliyor ve bloke ediyor.

Ve ortaya çıkan netice, 5 daimî üyesinin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa) veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyine yönelik itiraz ve tepkileri yeniden gündeme getirerek canlandırıyor ve alevlendiriyor.

Bu üyelerden ABD, halihazırda veto yetkisini hep İsrail lehine kullandığı için tepkilerin odağı durumunda. Farklı hesaplarla Filistin’in yanında gibi görünürken, İsrail’le de araları genelde gayet iyi olan diğer üyelerin konjonktürel şartlara bağlı ve çıkarcı değişken tavırları ise samimiyetten uzak.

Mesela Çin hükümeti sözümona Filistin’e destek veriyor, ama İsrail en mahrem köşelerde bile Filistinlileri adım adım izlemek için Çin ürünü kamera sistemlerini kullanıyor.

Keza yine Çin’in Doğu Türkistan’daki mezalimini sürekli takip eden ve gündemde tutan başlıca ülkelerden birinin ABD olması ise çok ilginç bir paradoks oluşturuyor.

Son çatışmalarda “Filistin’e destek” mesajları verirken Gazze saldırılarına yönelik tepkisini İsrail’e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulama boyutuna taşımayı tercih etmeyen Rusya’nın da Doğu Türkistan konusuna duyarlılık gösterdiğine şahit olmadık.

Genelde ABD paralelinde bir siyaset izleyen İngiltere ile kendi hesaplarının peşindeki Fransa’nın politikaları ayrı bahis.

Yeri geldikçe “Dünya 5’ten büyüktür” sözünü tekrarlayan Türkiye yönetiminin, İsrail’e ve ABD’ye yönelik tepkilerini “söylem” düzeyinin ötesine taşımaması, dahası gemiler dolusu mal gönderdiği İsrail’in Gazze saldırılarına lojistik destek verilen adreslerden birinin İncirlik Üssü olmasına imkan vermesi de bir başka “samimiyet”(!) örneği...