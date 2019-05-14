Hafıza tazelemeye devam

Cumhurbaşkanının geçen sene medyaya yansıyan beyanlarından aldığımız notları gözden geçirmeye devam edelim.

* Bugün 16 yıl öncesine göre daha özgür bir Türkiye var. (Hürriyet, 4.6.18)

* Türkiye’yi hak ve özgürlükler bakımından dünyanın süper ligine taşımanın mücadelesini veriyoruz. (Milliyet, 4.6.18)

* Ne aldanan, ne aldatan olduk. (Sabah, 15.6.18)

* 24’ünde bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır, göreceksiniz. (Yeni Şafak, 20.6.18)

* Parası olan Yavuz Selim Köprüsünden geçer. / Atatürk sağ olsa önce bunları mezara gömmüştü. (Hürriyet, 23.6.18)

* İnsanların herhangi bir sebepten dolayı dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler geride kalmıştır. (Yeni Şafak, 10.7.18)

* Yâ Rab, bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri kıl. (Hürriyet, 10.7.18)

* (Rahip Brunson için) Biz hukuk dilinden anlarız. Adaletin gereği neyse onu yaparız. Bugüne kadar adaletten hiç taviz vermedik, yine vermeyeceğiz. (Hürriyet, 12.8.18)

* Sen Türksün, TL ile yürüyeceksin. (Sabah, 15.8.18)

* Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi bırakanların er ya da geç zillet çukuruna düşmeye mahkûm olduklarını gösteriyor. (Hürriyet, 3.9.18)

* Bizde kriz falan yok, evvelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz. (20.9.18)

* Ekonomik sıkıntı abartılacak bir süreç değil. (Sabah, 27.9.18)

* Seçmen tabanı küserse toparlayamazsınız. (29.9.18)

* Kopenhag kriterleri denildiği zaman biz neredeyse hepsini yerine getirdik. (5.10.18)

* Türkiye’de kriz yok. (Hürriyet, 7.10.18)

* Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden, adalet duygusunun oluşmasına engel olan hususların bulunduğu bir gerçektir. (Hürriyet, 17.10.18)

* Okullarda çocuklara neler verilmesi gerektiği konusunda yeterince tefekkür edemedik. (Hürriyet, 27.11.18)

* Fırat’ın doğusunu da çok yakında işgalden kurtaracağız. (2.12.18)

Yorum yine okurlarımızın.

