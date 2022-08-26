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26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Hak ve hürriyet mücadelesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ağustos 2022, Cuma
Hürriyet ve demokrasinin yaşayıp güçlenerek devamının en önemli şartı, toplumun bu kavramları gerçek anlamlarıyla öğrenip benimsemesi, içlerini ahlâkî ve manevî değerlerle doldurması ve kararlılıkla sahip çıkması.

Tabiî, bu bir kültür ve altyapı işi.

Onun için bu konular ehil insanlar tarafından topluma doğru bir şekilde anlatılmalı, eğitim müfredat ve programları da böyle bir yaklaşımla şekillendirilmeli.

Üstadın 2. Meşrutiyet devrinde yaptığı çalışmalar, bunun çok güzel örnekleri.

İstanbul’daki hamallara da, şarktaki aşiretlere de, medrese talebelerine de meşrutiyet ve hürriyeti şer’î delillerle ve Asr-ı Saadetten örneklerle izah etmiş. Çağın yenilikleriyle harmanlayarak. Yer yer muhataplarının günlük hayatından çok canlı misaller eşliğinde.

Münazarat’taki şu örnek gibi:

“Siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur; o işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz, bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız, köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimad etseniz, rahatla evlerinizde yatsanız, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belâlar içinde bıraksanız daha mı iyidir; yoksa onun adem-i kifayetini (yetersizliğini) bilmekle nevm-i gafleti (gaflet uykusunu) terk edip, hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup, bir çobana bedel bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin, daha mı iyidir?”

Devamında “Acaba Mamehuran hırsızlarını tevbekâr ve sofi eden şu sır değil midir?” diye soran Üstad, verdiği örneğin gerçekten yaşanmış bir vak’aya dayandığını hatırlatıyor: Orada da köy halkının toplu hareketi, koyunlarına dadanan hırsız çetesini dize getirip tevbe ettirmiş. (Eski Said Eserleri, s. 227)

Bu sahiplik şuuruna her zaman ve her konuda ihtiyaç var. Dayanışma halinde hep birlikte ortaya konulacak kuvvetli bir şuur.

Meşrutiyeti “hakimiyet-i millet” olarak tarif eden Üstadın, “Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım, mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz” ifadeleri de buna işaret ediyor.

Kesintisiz “hipnoz” operasyonlarıyla idraklenin yanı sıra vicdanların da uyuşturulduğu bir ortamda hak ve özgürlük mücadelesi daha da zorlaştı, ama yılmak ve pes etmek yok...

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