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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

“Hak yerini bulacak” demiştik

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Ekim 2023, Salı
Bu süreçte, bizim hakkımızda da “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla soruşturma açıldığını, ama takipsizlik kararı verildiğini sonradan öğrenmiştik.

Soruşturma dosyasına bakınca gördük ki:

Aralarında “baltanın bazı sapları”nın da bulunduğu bazı kişilerce yapılan şikâyet ve ihbarlar neticesi hakkımızda “terör örgütü üyeliği, irtibat ve iltisak” iddialarıyla açılan soruşturmalarda herşeyimiz didik didik edilmiş.

Savcılığın talimatıyla Emniyet KOM Dairesi Başkanlığı Analiz Şube Müdürlüğü tarafından Bylock, ana çatı davasında yargılanan kişilerle telefon irtibatı, 15 Temmuz soruşturmaları, banka, dernek ve şirket bağlantıları açısından yapılan incelemelerin hiçbirinde “Veri girişine rastlanılmamış” ve KOM bu neticeyi bir raporla Savcılığa intikal ettirmiş.

Keza facebook, twitter vb sosyal medya sitelerindeki paylaşımlarımızın; kapatılan dernek-vakıf üyesi olup olmadığımızın; kapatılan okul, etüt merkezi ve yurtlarda çalışıp çalışmadığımızın ve çocuklarımızın buralarda okuyup okumadığının; kapatılan şirketlerde çalışıp çalışmadığımızın veya ortağı olup olmadığımızın araştırılması talimatı verilmiş.

Emniyet Hudut Kapıları Büro Amirliğinden yurtdışı çıkış-giriş kayıtlarımız talep edilmiş.

Yapılan incelemelerden çıkan sonuçların iletildiği kurumlar arasında Emniyet İstihbarat, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Koruma Daireleri ile TEM Dairesi Başkanlıkları da var.

Savcılıklar ve emniyet birimleri arasında sıkı ve alabildiğine yoğun bir yazışma trafiğine konu olan bu araştırma ve soruşturmalar neticesinde, “havuz sorgusunda örgüt üyeliğine dair herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı”na, yani takipsizliğe karar verilmiş.

Binlerce tweet, yazı, haber ve karikatür “suç delili” bulma kastıyla tek tek taranarak, diğer “kriterler” açısından yapılan detaylı inceleme ve soruşturmaların da özetlediğimiz şekilde tamamlanmasından sonra, “Bunca emek boşa gitmesin” mülâhazasıyla mı bilinmez, “terör örgütü propagandası” iddiasıyla malûm dava açıldı ve bize 1 yıl 8 ay, Özdabak’a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. İstinafa götürdüğümüz karar oradan döndü ve dava yeniden görüldü.

Ve mahkemeden yine mahkûmiyet kararı çıktı, ama bir fireyle. Önceki oybirliğiyle verilmişti, bunda iki üye kararda ısrar etti, ama heyet başkanı beraatimizden yana görüş belirterek karşıoy yazısı yazdı. Bu karara da itiraz ettik ve istinaf, öncekinde “Dava, süresinde açılmamış” diyerek geri gönderdiği kararı bu defa esastan bozdu.

“Vicdanî kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, toplanan deliller, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; yeterli olmayan gerekçe ile mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırı olup, hükmün BOZULMASINA, dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan İlk Derece Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, KESİN olmak üzere oybirliğiyle karar verildi...”

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  • Halil

    24.10.2023 15:37:56

    El-Hakku yağlu, ve la yuğla aleyhi, hak galiptir, ona hiçbir şey galip gelemez, yani, hakk daima galiptir, böylece hukukun üstünlüğü ispat edilmiş oldu, elhamdülillah, heze min fazli Rabbi!!!!

  • Hüseyin

    24.10.2023 12:51:29

    Ah ah bu balta sapları Kazım kardeş.Yeni Asya ve müntesiplerinin her zaman alnı açıktır Allah'ın izni ve müsadesiyle.

  • İsmail Atak Cebecili

    24.10.2023 12:51:14

    Asiye Güldoğan/M. Aydın ve şürekası ve yandaşları uzun zamandır YENİASYA'yı ve Yöneticilerini takip edip, notlar, raporlar hazırlamış. Sonra da bazı anlaşılmaz kişiler üzerinden ihbar ve şikayet dilekçeleri hazırlatılmış, hazırlanmış. O metinlerde dile getirilen iftira, yalan, tezvirat bugünde anlışalmaz kişiler tarafından devam ettirilmektedir. Ama, HAK, er veya geç tecelli edevektir.

  • Atilla

    24.10.2023 10:22:31

    Yaşasın Adalet. Yaşasın özgürlük. Yaşasın hak hukuk. Rabb'im yolunu açık etsin Nur un kahramanı Kazım Güleçyüz.

  • Arif Altay

    24.10.2023 10:15:18

    "İçimizdeki balta saplarına" ithaf edilir.

  • Toygar

    24.10.2023 08:45:28

    Hak yerini elbet bulur! Haksızlıklarında "ısrar edenler" düşünsün. Ahiret var, iyi ki!..

  • Mevlüt Klınçkan

    24.10.2023 08:12:52

    Sayın hocam, sevgili, değerli hocam, hakkınızda verilen karar size ve ailenize çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun diyorum. Ancak diğer binlerce aynı davada hak yerini buldu mu? İşte o zaman hak yerini buldu diyeceğiz. Ama yine de 7-8 belki seneler sonra! Buna da adalet mi diyeceğiz?

Risale-i Nur Külliyatı

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