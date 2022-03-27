"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Hakikî istikbal

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Mart 2022, Pazar
Bediüzzaman’ın gelecek tasavvuru deyince ilk akla gelen, hakikî istikbal olan ve kabir sonrası başlayacak sonsuz hayat olmalı.

Kur’an’ın dört esasından biri olan haşir.

Hep birlikte haşir sabahıyla uyanacağımız ahiret âlemindeki ebedî hayatı dünya hayatı ile kıyaslarken Üstadın verdiği örnek şu: 

Biri hiç sönmeyen bir güneş, diğeri bir an çakıp sönen şimşek. Hakikî istikbal hangisi?

Risale-i Nur, has bir tefsiri olduğu Kur’an gibi, haşir ve ahirete çok tahşidat yapıyor.

“Kur’an’ın dörtte biri haşir” diyerek verdiği taksimat, aynı ölçüyle Risalelerde de geçerli.

Münhasıran haşri ispat için yazılan 10. ve 29. Sözlere ilaveten, diğer Risalelerde de aynı manaların işlendiği birçok bahis mevcut.

Bu izahların Külliyata has orijinalliği, İbni Sina’nın “Naklî bir mesele, akıl bu yolda gidemez” dediği haşri aklî delillerle ispatlaması.

Bunu yaparken en çok başvurduğu örnek, Kur’anî bir bakış ve tefekkürle, her yıl tekrarlanan bahardaki diriliş. Kışta kurumuş ağaç ve bitkilerin baharda yeniden canlanması.

Aynı örneği sosyal hadiselere de tatbik ediyor Bediüzzaman. “Her gecenin bir neharı (gündüzü), her kışın bir baharı var” diyor.

Çok zor ve çetin şartların hüküm sürdüğü bir dönemde istikbal nesillerine “Ben acele ettim, sizler Cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz” diye sesleniyor ve müjde veriyor.

Aynı müjde her asrın meb’usunun katıldığı muhteşem bir meclis-i manevînin ortak kanaati olarak “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslamın sadâsı olacaktır” şeklinde terennüm ediliyor.

Bu müjdenin muhatabı ve çağımız Müslümanlarına ileteni ise Bediüzzaman oluyor.

Böyle bir misyonla ve İlahî bir tavzifle hayatını iman hizmetine vakfeden Üstad, eserleriyle nazarları Allah’a ve ahirete çeviriyor.

“Dünyaya çağıran çok, ahirete çağıran az” diyerek, bu “az”lara kuvvet verilmesi çağrısı yapıyor ve kendisi de ısrarla ahireti hatırlatıp vurguluyor. Bunu yaparken, dünya hayatının da ancak ahiret inancıyla anlam kazandığı ve iki cihan saadetinin bu bütünlüğe bina edilen bir şuurla kazanılacağı mesajı veriyor.

Bu mesajın özlü ifadesi “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz” hadisinde. Bu gerçek tek tek her birimiz için de, bütün insanlık için de geçerli.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"

    SMA’lı bebekler de yaşasın

    Kitap fuarında son gün

    Adaletsiz bir torba daha

    Yeni Asya coşkusu sürüyor

    Biden, Putin için 'kasap' ifadesini kullandı

    Çavuşoğlu: Oligarklar kurallara uymak şartıyla Türkiye'ye gelebilir

    BM: Ukrayna'da en az 1104 sivil öldü

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında 136 çocuğun öldüğünü açıkladı

    Davutoğlu AKP’lilere seslendi

    Çanakkale Köprüsü otoyolla 272.5 TL’ye geçilecek

    Yemen'de 200 bine yakın göçmenin yardıma muhtaç olduğu açıklandı

    İran'dan Suudi Arabistan ve Kuveyt'e tepki

    Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren artacak

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman’ın hürriyete dair gelecek tasavvuru
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Çağları aşıp da gelen adam
    Risale-i Nur'dan

    Mele-i A’lânın sakinleri, Risale-i Nur’u alkışlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hakikî istikbal
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışa milletçe itiraz
    Genel

    "Demokrasi için hayat-memat mücadelesi"
    Feyzullah ERGÜN

    Namaz’ın tıbbî hikmetleri (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Eski KÖİ’ye yeni âdet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.