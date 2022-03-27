Bediüzzaman’ın gelecek tasavvuru deyince ilk akla gelen, hakikî istikbal olan ve kabir sonrası başlayacak sonsuz hayat olmalı.

Kur’an’ın dört esasından biri olan haşir.

Hep birlikte haşir sabahıyla uyanacağımız ahiret âlemindeki ebedî hayatı dünya hayatı ile kıyaslarken Üstadın verdiği örnek şu:

Biri hiç sönmeyen bir güneş, diğeri bir an çakıp sönen şimşek. Hakikî istikbal hangisi?

Risale-i Nur, has bir tefsiri olduğu Kur’an gibi, haşir ve ahirete çok tahşidat yapıyor.

“Kur’an’ın dörtte biri haşir” diyerek verdiği taksimat, aynı ölçüyle Risalelerde de geçerli.

Münhasıran haşri ispat için yazılan 10. ve 29. Sözlere ilaveten, diğer Risalelerde de aynı manaların işlendiği birçok bahis mevcut.

Bu izahların Külliyata has orijinalliği, İbni Sina’nın “Naklî bir mesele, akıl bu yolda gidemez” dediği haşri aklî delillerle ispatlaması.

Bunu yaparken en çok başvurduğu örnek, Kur’anî bir bakış ve tefekkürle, her yıl tekrarlanan bahardaki diriliş. Kışta kurumuş ağaç ve bitkilerin baharda yeniden canlanması.

Aynı örneği sosyal hadiselere de tatbik ediyor Bediüzzaman. “Her gecenin bir neharı (gündüzü), her kışın bir baharı var” diyor.

Çok zor ve çetin şartların hüküm sürdüğü bir dönemde istikbal nesillerine “Ben acele ettim, sizler Cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz” diye sesleniyor ve müjde veriyor.

Aynı müjde her asrın meb’usunun katıldığı muhteşem bir meclis-i manevînin ortak kanaati olarak “Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslamın sadâsı olacaktır” şeklinde terennüm ediliyor.

Bu müjdenin muhatabı ve çağımız Müslümanlarına ileteni ise Bediüzzaman oluyor.

Böyle bir misyonla ve İlahî bir tavzifle hayatını iman hizmetine vakfeden Üstad, eserleriyle nazarları Allah’a ve ahirete çeviriyor.

“Dünyaya çağıran çok, ahirete çağıran az” diyerek, bu “az”lara kuvvet verilmesi çağrısı yapıyor ve kendisi de ısrarla ahireti hatırlatıp vurguluyor. Bunu yaparken, dünya hayatının da ancak ahiret inancıyla anlam kazandığı ve iki cihan saadetinin bu bütünlüğe bina edilen bir şuurla kazanılacağı mesajı veriyor.

Bu mesajın özlü ifadesi “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz” hadisinde. Bu gerçek tek tek her birimiz için de, bütün insanlık için de geçerli.