Hal ve gidiş

Son dönemde yapılıp da iktidarın hoşuna gitmeyen sonuçlar ortaya koydukları için Saray medyasının sansürünü aşamayan birçok kamuoyu araştırması yapıldığı biliniyor.

Bunların ortak noktası kendisine Cumhur adı veren dayatma ve çıkar ittifakının hızla zemin kaybedip eridiğini, paralel şekilde tek adam rejimine desteğin çok azaldığını ve bu sürecin devam ettiğini gösteriyor olmaları.

Erken seçim talebinin güçlendiğini de.

Cumhursuz “Cumhur” ortakları bu gidişat karşısında iktidarlarını muhafaza edebilmek için her yolu kullanma telâşındalar. Muhalefetin içini karıştırmak, Millet İttifakını bölüp zaafa uğratmak ve kaba kuvveti işin içine sokarak siyasî ortamı gerginleştirmek dahil...

Bunların yanı sıra, AYM üyeliğine yapılan son atama örneğinde görüldüğü gibi, kritik kurumlardaki mevzilerini sağlamlaştırmak...

Ama bu atraksiyonların hiçbiri kötü gidişatı durduramıyor, aksine daha da katmerliyor.

Hukuk ve demokrasiden böylesine uzaklaşan bir savrulma, ekonomiyi de vuruyor. Ve bu durumun halkın gündemine nasıl yansıdığı, iktidar sansürünü aşabilen az sayıdaki “makbul” kamuoyu araştırma şirketinden biri olan Optimar’ın verilerinde bile gözleniyor.

Buna göre, “Size göre en önemli sorun nedir?” sorusuna verilen cevapların yüzde 38.1’i “ekonomi,” 24.8’i “korona,” 11.9’u “işsizlik.”

Üretimin bittiği, işsizliğin artıp istihdamın azaldığı, devletin ölçüsüz harcama ve israflarıyla ortaya çıkıp vergi artışı ve zamlarla da kapatılamayan bütçe açığının büyümeye devam ettiği, MB döviz rezervlerinin eksiye düştüğü, faiz arttırımlarının ters teptiği ve üstelik reel sektörün sıkıntısını katmerlediği, enflasyon ve hayat pahalılığının sürekli arttığı, özellikle gıda fiyatlarının aşırı yükseldiği bir ortamda başka bir sonuç beklenebilir mi?

“İyi yönetiyoruz” denilen, ama sürece ve gelinen noktadaki tabloya bakıldığında hiç de öyle görünmeyen pandeminin yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu sıkıntı ve sorunlar işin vahametini daha da ileri noktalara taşıdı.

“Destek” diye açıklanan paketlerde aslan payı yine “yandaş şirketler”e giderken, asıl sıkıntı içindeki milyonlar ağırlıklı olarak vergi ve kredi borçlarına getirilen ertelemeler ve yeni kredilerle yetinmek zorunda bırakıldı.

Esnafa verilen sınırlı desteğe ise pusuda bekleyen bankalar icra yoluyla el koyuyor.

Bu gidiş demokrasi içinde durdurulmalı.