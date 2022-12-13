Halilürrahman diyarından notlar

Hafta sonunda kitap fuarı vesilesiyle Şanlıurfa’da idik.

Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş’le birlikte katıldığımız ve yazarlarımızdan Yaşar ailesinin de refakat ettiği imza ve söyleşi programlarımız gayet verimli ve bereketli geçti.

Yeni çıkan “Öncesi ve Sonrasıyla 15-20 Temmuz” kitabımızın oraya da ayrı bir hareket getirdiğini gördük. Birçok ziyaretçi özellikle bu kitabı almak için fuara geldiğini söyledi.

“Halilürrahman diyarındayız” diye başladığımız söyleşimizde inkâr, istibdat ve zulüm sembollerinden Nemrut karşısında Hz. İbrahim (as)’ın derin imanıyla verdiği hürriyet ve adalet mücadelesine ve bu mücadelenin “Yakma, serin ve selametli ol” İlahî emrine uyan ateşin, yerini bir Cennet köşesine terk etmesiyle sonuçlandığına işaret ederek, bu örneğin günümüz mazlumları için de çok önemli mesajlar ihtiva ettiğini vurguladık.

İçinden geçtiğimiz fitne sürecinde yaşananların müminler arasındaki kardeşlik ve muhabbet duygularını da tahrip ettiğini belirterek, bu içler acısı halin tamiri için yine Hz. İbrahim (as)’ın “hıllet, samimi dostluk” mesleğine sarılmamız gerektiğini ifade ettik.

İmza için gelen ziyaretçilerimizin çoğu süreç mağdurlarıydı. Haksız yere işinden atılıp bazıları yıllarca cezaevinde tutulduktan sonra mahkûmiyet süresini tamamlayıp bırakılan bu mağdurlardan biri, Şanlıurfa 2 no’lu T tipi cezaevinde gazetemize de, Külliyat dahil Yeni Asya damgalı yayınlarımıza da izin verilmediğini söyledi. Bir diğeri, Cevşen’imizi, ancak üzerindeki Yeni Asya damgasını gizlemek suretiyle muhafaza edebildiğini belirtti.

AYM kararına rağmen yapılan bu hukuksuzlukların hesabının hukuk önünde mutlaka sorulacağını bu vesileyle yine tekrarlayalım.

Bediüzzaman Vakfındaki sohbetimizde de gençlerin evvelce bize iletilen sualleri çerçevesinde Yeni Asya’nın bütün darbe, müdahale, baskı ve zulümler karşısındaki iman-adalet-hürriyet eksenli kararlı duruşunu konuştuk.

Okurlarımızın bu duruşun yanındaki sağlam ve güçlü desteğini bir kez daha gördük.

Dergah ziyaretleriyle renklenen programımızdaki sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Bediüzzaman Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu ve Temsilcimiz Said Yetim başta olmak üzere bütün okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.