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21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Halit Rüzgar ve Ethem Karaağaçlıoğlu

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Aralık 2021, Salı
Nice dost ve yakınımızı peş peşe berzah âlemine uğurladığımız bir seneyi tamamlamamıza sayılı günler kala, Şanlıurfa’dan ard arda gelen iki vefat haberi daha aldık.

Önce Halit Rüzgar. Eski Yönetim Kurulu üyemiz ve Bediüzzaman Vakfı’nın ilk başkanı merhum Ahmet Rüzgar’ın kardeşi olan Halit Ağabey, samimî ve sadakatli bir Nur Talebesi, çok sağlam bir Yeni Asya gönüllüsüydü.

Demokrat bir kimlik ve duruşu vardı.

Risale-i Nur sohbetlerindeki aktif katılımıyla bu duruşunu çok net dile getiriyordu.

İki sene önce gittiğimiz kitap fuarındaki Yeni Asya standında, neredeyse açılış saatinden kapanışa kadar gün boyunca görevli gençlerle birlikte şevkle hizmet etmişti.

Aynı ziyaret programında, Adıyaman’daki Risale dersine de beraberce gidip gelmiş ve yol boyunca verimli sohbetler yapmıştık.

Geçen ay yine kitap fuarı için Şanlıurfa’ya gittiğimizde bu kez görüşemedik. Çünkü rahatsızlanmıştı. Bir buçuk ay geçmeden de vefat haberi ulaştı. Görüşmek öteye kaldı.

Rüzgar’dan saatler sonra İbrahim Ethem Karaağaçlıoğlu’nun vefat haberini de aldık.

Karaağaçlıoğlu uzun yıllar Can Kardeş ekibinde hizmet etmiş, sevimli çizgileriyle dergiye renk katmış bir sanatkâr olmasının yanı sıra mühendis ve akademisyen kimliğini de taşıyan bir insandı. Maden mühendisiydi.

Bir dönem Fatih’te ticaretle meşgul oldu.

Daha sonra doktorasını yapıp Harran Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu. Aynı zamanda Rektörün danışmanlarından biriydi.

Geçen Eylül’de koronaya yakalanıp entube olduğu haberini almıştık. Son kitap fuarı için gittiğimizde durumunun istikrarlı bir şekilde iyiye gittiği bilgisi verilince ümitlendik.

Ama Rabbimizin takdiri farklıymış...

Son şahitlerden rahmetli Mustafa Kırıkçı’nın damadı olan Karaağaçlıoğlu’nun vefatıyla, suretiyle de, sîretiyle de, ahlâkı ve şahsiyetiyle de son derece müstesna, nezih ve müstesna bir insanı vatan-ı aslîye uğurladık.

Son günlerdeki bir diğer vefat haberi de Adana’dan geldi. Çok fazla görüşememiş olsak da Eyüp Yıldırım’ı samimiyetle tebessüm eden siması ve muhabbetiyle hatırlıyoruz.

Allah hepsine rahmet eylesin. Ailelerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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