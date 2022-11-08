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8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Hani HDP teröristti?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Kasım 2022, Salı
Vaktiyle “çözüm süreci”nde HDP ile iş tutan, terör örgütü temsilcileriyle Kandil ve Oslo’da onlar aracılığıyla yapılan temas ve görüşmeleri koordine eden iktidar, daha sonra masayı devirip süreçten vazgeçti.

Ve bu partiyi “terörist” ilan etti. Eşbaşkanlarının, milletvekillerinin, seçilmiş belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin tutuklanıp hapse tıkıldığı tersine bir süreç başlattı. Dahası parti hakkında kapatma davası açıldı.

Bunlarla da iktifa edilmeyip, diğer muhalefet partileri de HDP üzerinden “terör yandaşlığı”yla suçlandı. Hem AKP, hem ortağı MHP bu ithamda birbirleriyle yarışa girdiler.

Diğer taraftan AKP, evvelce Diyarbakır meydanında mektubunu okuttuğu Öcalan’la bir kez daha dirsek temasına girerek, HDP’ye karşı onunla açık bir ittifak kurdu.

Bu çelişkili ve ilkesiz siyasî manevralara son günlerde bir yenisi eklendi. CHP’nin başörtüsü hamlesine karşı anayasa değişikliğini gündeme getiren AKP, bu konuda desteğini istemek için HDP’nin de kapısını çaldı.

Bu manevranın gerekçesini açıklarken “HDP de legal bir parti” söylemini kullanıyor.

Eğer öyle ise, şimdiye kadar bu partiye yönelttiği “terörist” suçlamalarının izahı ne?

HDP seçime girmesinde kanunî bir engel görülmeyen, son seçimde 6 milyona yakın seçmenin oyunu alan, Meclis faaliyetlerine aktif şekilde katılan, hattâ grup başkanvekili zaman zaman genel kurul oturumlarını yöneten bir parti iken, diğer muhalefet partileri bu partinin yönetici, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik hukuk dışı ve antidemokratik baskıları eleştirdikleri zaman AKP onları “terör yandaşlığı”yla suçluyor.

(Kimi HDP’lilerin bu suçlamalara çanak tutarak malzeme vermeleri ayrı bir bahis...)

Ama aynı AKP kendi maksadına ulaşmak için ihtiyaç duyduğunda bu parti birden “legal” hale geliveriyor ve başında Adalet Bakanının bulunduğu bir heyetle ziyaret ediliyor!

İşin bir garip tarafı da, her fırsatta HDP’yi yerden yere vuran ve bu parti hakkında kapatma davasının açılmasını netice veren kampanyanın tetikleyicisi MHP’nin bu ziyaret karşısında sergilediği derin suskunluk.

AKP-MHP ortaklığının bu ilkesiz tavır ve yaklaşımı, “terörle mücadele” iddialarının “samimiyet”ini de ele veriyor ve deşifre ediyor.

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