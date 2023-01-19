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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hasan Basri Sarıçam

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Ocak 2023, Perşembe
Hüseyin Kileci’nin toprağa verildiği günün gecesinde rahmet-i Rahman’a kavuşan, Küçükpazar’ın “Nur Berber”i Hasan Basri Sarıçam Risale-i Nur’la askerde tanışan ve askerliği bitince eve dönmeden Üstadı ziyaret eden bir isimsiz kahraman.

25.2.17’deki 48. yıl programımızda yaptığı konuşmada bu ziyaretini şöyle anlatmıştı:

“Cuma günleri İzmir’deki Selvili Mescit’e Ahmet Feyzi Ağabey gelirdi. Onun dersini dinler, orada gece kalırdık. Teskere zamanımız geldi, teskere aldık, ağabeyler dediler ki, ‘Sen Üstada git.’ Ben dedim ki ‘Üstad kimseyi kabul etmiyor ki. Sıradan birini nasıl kabul edecek?’ Dediler: ‘Sen git.’ Ahmet Feyzi Ağabey mektup yazdı. Züccaciye işi yapan Mustafa Birlik vardı. Kaşık imal etmişti. ‘Bunu bir Nur talebesi imal etti dersin’ diye verdi birkaç tane. Atıf Egemen Hoca vardı, ona uğradık. Isparta’ya vardık, gittim Üstadın evine. Kapıyı çaldım, Zübeyir Ağabey çıktı, ‘Sonra gel’ dedi, ikinci gidişimde ‘Buyurun’ dediler, içeri aldılar, ‘Otur’ dediler. 

“Üstad ‘Hoşgeldiniz’ dedi. Elini öptüm. ‘Risale okuyor musun?’ dedi. ‘Yeni başladım, okuyorum’ dedim. ‘Risaleyi çok okuyun’ dedi. ‘Her sualinize cevap verecek, ben de dersimi ondan alıyorum’ dedi. Ağabeyin yolladığı kaşıkları verdim. ‘O bilir benim hediye kabul etmediğimi, madem kendisi yapmış, alıp ücretini yollarım’ dedi. (...) Tekrar elini öpüp kalktım, başımı sıvadı. ‘Bu kardeşlere seni dahil ettim. Talebeliğime kabul ettim’ dedi.”

Yeni Asya için de şunları söyledi Sarıçam:

“Gazetenin kurulması için elimizden gelen maddî manevî herşeyi yapmaya çalıştık. Ahmet Feyzi Ağabey daha önce ‘Bir gazete çıkaralım’ demişti; Üstad ‘Daha erken, onu çıkaracaklar yetişir, onlar çıkarır’ demiş. Zamanı geldi, Yeni Asya çıkarıldı. O zamandan beri, Risale-i Nur’un neşri gazeteden devam ediyor. Allah muvaffak etsin, daim etsin.” 

Gazetesini hiç aksatmadan her gün alır, okur, saklar ve biriktirirdi. Yeni Asya çizgisinden hiç sapmadı, ama herkesle çok iyi bir diyaloğu vardı. Dükkanında olduğu gibi, cenazesinde de herkesi bir araya getirip buluşturdu.

Zübeyir, Bekir ve Kutlular Ağabeylerin berberiydi Sarıçam; uzun seneler bizlerin de saç tıraşımızı ya gazeteye gelerek veya Küçükpazar’daki mütevazi dükkanında o yapmıştı.

Allah Cennetinde buluştursun.

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