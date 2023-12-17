"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Aralık 2023, Pazar
Türkiye SP Milletvekili Hasan Bitmez’i 7 Ekim’den sonra İsrail’in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze’deki katliamlarına yeniden hız verdiği süreçte Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda iktidarın Ortadoğu, Filistin ve İsrail’e karşı izlediği politikalara yönelik sert eleştirileriyle tanıdı.

Bu konuşmaların AB ile ilgili kısımlarında Üstad Bediüzzaman’ın “Avrupa ikidir” tasnifi çerçevesinde tadili gereken hususlar olsa da, ABD, BOP ve İsrail başlıklarında dile getirdiği hususlar iktidar politikalarının samimiyetsizliğini gözler önüne sermesi cihetiyle çok önemliydi.

Ve Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın aynı konularda yine Meclis kürsüsünde seslendirdiği ve yazı konusu yaptığımız değerlendirmeleriyle örtüşüp onları tamamlıyordu. Ve Bitmez son konuşmasında da aynı şeyleri tekrarladı: 

“Daha önce Irak’ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkânlarınızı seferber ettiğiniz gibi, bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkânlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Siz İsrail’in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İsrail’in Gazze’ye attığı her bombada katkınız var.

“Sezai Karakoç’un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

“Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.”

Meclis Genel Kurulundaki AKP’lileri hop oturtup hop kaldıran bu sözlerinin ardından kalp krizi geçirerek yere yığılan Bitmez, yine AKP sıralarından yükselen ve büyük tepki çeken “Allah’ın gazabı böyle olur işte!” sözleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede vefat etti.

El Ezher mezunuydu. Arap dünyasının gerçeklerini biliyor ve iktidarın içeriye başka şekilde sunup, dışarıda tamamen başka ve tersi şekilde uyguladığı ikiyüzlü ve samimiyetsiz politikalarını deşifre ediyordu. 

Yankılanmaya devam eden son sözleriyle bu gayretlerini ve mesajını kalıcı ve etkili bir şekilde toplumun ortak hafızasına yerleştirdi:

“Bizden kurtulsanız vicdan azabından, ondan kurtulsanız tarihin azabından, ondan kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız...” 

Okunma Sayısı: 809
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    Asgari ücretle en az dört kişi geçinebilmeli

    Açlık sınırı 14 bine dayandı

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir

    SP grubu devam

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kullanılmalı

    Çocukların yüzde 14’ü migren ile mücadele ediyor

    Dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekiyor

    5 öğrenciden biri parasızlıktan yemek yiyemiyor

    Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

    İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

    DSÖ’den elektronik sigara çağrısı

    İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

    Gazze’de can kaybı 19 bine yaklaştı

    Şiddet dilinden uzak durulmalı

    'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

    Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”
    Osman ZENGİN

    Bir inad uğruna namaz kılma vaktiyle oynamak…
    Genel

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor
    Genel

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir
    Faruk ÇAKIR

    Bizim yapmamız gerekeni başkası yaptı
    Sebahattin YAŞAR

    Önemli gündem; aile içi iletişim
    Mehmet KARA

    Çirkin sataşmalar
    Rifat OKYAY

    Artık siz bilirsiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.