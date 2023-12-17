Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”

Türkiye SP Milletvekili Hasan Bitmez’i 7 Ekim’den sonra İsrail’in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze’deki katliamlarına yeniden hız verdiği süreçte Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmalarda iktidarın Ortadoğu, Filistin ve İsrail’e karşı izlediği politikalara yönelik sert eleştirileriyle tanıdı.

Bu konuşmaların AB ile ilgili kısımlarında Üstad Bediüzzaman’ın “Avrupa ikidir” tasnifi çerçevesinde tadili gereken hususlar olsa da, ABD, BOP ve İsrail başlıklarında dile getirdiği hususlar iktidar politikalarının samimiyetsizliğini gözler önüne sermesi cihetiyle çok önemliydi.

Ve Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın aynı konularda yine Meclis kürsüsünde seslendirdiği ve yazı konusu yaptığımız değerlendirmeleriyle örtüşüp onları tamamlıyordu. Ve Bitmez son konuşmasında da aynı şeyleri tekrarladı:

“Daha önce Irak’ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkânlarınızı seferber ettiğiniz gibi, bugün de gemilerle ve uçaklarla İsrail için lojistik imkânlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Siz İsrail’in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlilerin kanı var. İsrail’in Gazze’ye attığı her bombada katkınız var.

“Sezai Karakoç’un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

“Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.”

Meclis Genel Kurulundaki AKP’lileri hop oturtup hop kaldıran bu sözlerinin ardından kalp krizi geçirerek yere yığılan Bitmez, yine AKP sıralarından yükselen ve büyük tepki çeken “Allah’ın gazabı böyle olur işte!” sözleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede vefat etti.

El Ezher mezunuydu. Arap dünyasının gerçeklerini biliyor ve iktidarın içeriye başka şekilde sunup, dışarıda tamamen başka ve tersi şekilde uyguladığı ikiyüzlü ve samimiyetsiz politikalarını deşifre ediyordu.

Yankılanmaya devam eden son sözleriyle bu gayretlerini ve mesajını kalıcı ve etkili bir şekilde toplumun ortak hafızasına yerleştirdi:

“Bizden kurtulsanız vicdan azabından, ondan kurtulsanız tarihin azabından, ondan kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız...”