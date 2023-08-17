Hayim Naum, Lord Gürzon ve...

Ahmet Anapalı’dan aktardığımız bilgileri, Emirdağ Lahikası’nda Büyük Doğu’dan aktarılan şu satırlar tamamlıyor:

Hayim Naum, (Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek için) bu korkunç teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve emperyalizma şeflerine, Türk’ün maddesini serbest bırakmaları, buna mukabil ruhunu, tâ içinden ve kendi öz adamlarına yıktırmaları fikrini telkin etmek suretiyle başlamıştır. Müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra İngiltere’ye geçmiş ve hâlis Yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte bulunmuştur:

“Siz Türkiye’nin mülkî tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslamiyeti ve İslamî temsilciliklerini ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”

Aynı Hayim Naum Türk murahhaslar heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş, yani M. Kemal ve İsmet’i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş. Ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mâni kalmamıştır.

Hayim Naum o sırada Ankara’ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezî şahıs nezdinde emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki, bu tesir, mahud mevzuda Hayim Naum’dan daha heveskâr ve gayretli bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş ve artık Türk’ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır.

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Lord Gürzon’un M. Kemal’e bakışını ortaya koyan şu anekdot da çok manidar:

Lozan Konferansında İngiltere’yi temsil eden ve 1925’te ölen Lord Gürzon’un torunu Lord Revensdale, anlaşmanın 70. yılı vesilesiyle Türkiye’ye geldiğinde gazetecilere enteresan açıklamalarda bulunmuştu:

“Lozan başladığında, İngiltere’nin etkinliğinin sağlanması gibi eski bir fikre yakındır Gürzon. Ama zaman ilerledikçe, Türkiye Cumhuriyeti fikrine sempati duymaya başlamıştır.

“Lozan’a kadar Türklerle ilişki kurmuş, onları tanımış bir insan olduğu kanısında değilim. Konferans devam ettikçe, Türklerden çok etkilenmiş olduğunu biliyoruz. Konferans ilerledikçe, onları çok daha dost olarak görmüş bir insan.

“Lozan Konferansında Atatürk’ün neler yaptığını ve neler yapmak istediğini öğrenince çok etkilenmişti.”

(Said Nursî ve M. Kemal kitabımız)