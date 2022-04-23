Hedef hür Meclis

TBMM’nin bir kuruluş yıldönümüne daha, beş yıldır ülkemize dayatılan tek adam rejiminin gölgesinde eriştik. Gelinen nokta ortada. En temel görevleri olan yasamada da, denetimde de son derece etkisiz ve işlevsiz bir Meclisimiz var.

Böyle bir demokrasi olmaz, olamaz.

Çünkü Meclis, Bediüzzaman’ın ifadesiyle milletin kalbidir ve demokrasinin en temel kurumlarından biridir. Orada milletin hür oylarıyla seçilen milletvekilleri vazife yapar.

Ama Meclisleri defaatle kapatan darbeler, müdahaleler ve darbeciler tarafından dayatılan antidemokratik düzenlemeler, parlamentoyu bu fonksiyonlarını yapamaz hale getirdi.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözündeki manayı tahakkuk ettirmek, Meclisi dayatmalarla sürekli zayıf bir konumda tutan yapıdan kurtulabilmek ve millet iradesine 61 Anayasasıyla getirilip 82 Anayasasıyla pekiştirilerek devam ettirilen zoraki ortakları, evrensel demokrasi ve hukuk prensipleri çerçevesinde hizaya getirip dizginlemek için çok çetin ve zorlu mücadeleler verildi.

Ne var ki, bu yöndeki gayretler hiç beklenmedik bir şekilde saptırılarak, Türkiye 1930 model bir tek adam rejimine sürüklendi.

Sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz.

Ve şimdi bu durumdan çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmaları bunun ifadesi.

Dileğimiz TBMM’nin 103. ve Cumhuriyetin 100. yılına, bu hedefe varmış olarak ulaşmak

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TBMM’nin 102. yıldönümünü idrak ederken, selefi Meclis-i Meb’usan’ı ve onun da ilk açılış tarihi itibarıyla 146. yılına ulaştığımızı unutmayalım. 1876’da Birinci Meşrutiyetin ilân edilmesiyle birlikte toplanan ilk Meclis-i Meb’usan’ın, devrin şartları içinde çok fazla devam edemeyip kapatıldığını ve 1908’de tekrar hayat bulup Osmanlının çöküşüne kadar hizmete devam etttiğini hatırlayalım.

O süreci ve o günlerden bugünlere geliş serencamını daha iyi anlayabilmek için de, İkinci Meşrutiyet döneminde fikir âlemine aktif şekilde dahil olan ve meşrutiyete cumhuriyet diyen Bediüzzaman’ın o zamanki makalelerini, “Hürriyete hitap” nutkunu, Divan-ı Harb-i Örfî müdafaasını, Münazarat’ını, Hutbe-i Şamiye’sini, Muhakemat’ını... yeni baştan dikkatle ve defaatle tetkik edelim.

