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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

Helalleşme ve CHP

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Kasım 2021, Salı
Dindar camia içinde son süreçte olup bitenler yüzünden ortaya çıkan helalleşme ihtiyacını gündeme getirmemizin üzerinden bir buçuk yıl geçti.

O cenahta hâlâ gözle görülür ve kayda değer bir gelişme görülmese de, derinlerde o yönde bir iç muhasebenin devam etmekte olduğunu hissediyoruz.

Öyle olması da gerekiyor. Çünkü vicdanların bütün bu yaşananlara ilânihaye duyarsız ve kayıtsız kalması, fıtratın gerçeklerine ters.

Son dönemde AKP’de giderek hızlanan erime sürecinin önemli sebeplerinden birinin hukuk ve adalet eksenli değerlendirmeler olduğu, anket sonuçlarına da yansıyor.

Bu durum, 15-20 Temmuz sürecinde her koldan yapılan, evvelce benzeri görülmemiş boyutlardaki algı operasyonlarının toplumda meydana getirdiği çok ağır “hipnoz” halinin artık aşılma yoluna girdiğini de gösteriyor. 

Dileğimiz, bu sürecin daha da hızlanması.

Ve helalleşme ihtiyacını ortaya çıkaran kul hakkı ihlallerine artık “dur” diyecek güçlü  bir kollektif iradenin gelişerek devreye girmesi.

Tabiî, bu bahiste hep ifade ettiğimiz üzere, helalleşme tek taraflı bir olay değil ve tahakkukunun öncelikli şartı âdil bir hesaplaşma. 

Evvelâ hukuk önünde bu hesaplaşma yapılacak ki, hakkı gasp edilmiş olanlardan helallik dileme aşamasına geçiş yapılabilsin.

Yoksa, zulümlerin tamgaz devam ettiği ve bunları inatla sürdürenlerin en ufak bir nedamet emaresi göstermediği bir ortamda tek taraflı helalleşmenin sözü bile edilemez.

Nitekim iktidarın tavrı ortada. Onun için, bu iktidarla sandıkta hesaplaşmak gerekiyor.

Bu arada, helalleşme çağrımızın bir başka siyasî adreste mâkes bulduğunu görüyoruz.

Her vesileyle bu konuyu dillendiren Kılıçdaroğlu, yine “Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lâzım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik” diyor.

1950 öncesi tek parti ve şeflik dönemi ile Kılıçdaroğlu’nun başkanlığına kadarki CHP politikaları ve bunların toplumsal hafızada bıraktığı olumsuz hatıra ve intibalar malûm.

Bilhassa laikliğin laikçilik şeklinde anlaşılıp o şekilde uygulanmasının ve irtica ithamlarının dindarlarda yol açtığı tepki birikimi de.

Şimdi CHP “Helalleşmemiz lâzım” diyor.

Takdire şayan bir değişim ve açılım.

Darısı AKP’ye ve ortaklarına...

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