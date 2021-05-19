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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Helalleşme ve erken seçim

Kâzım GÜLEÇYÜZ
19 Mayıs 2021, Çarşamba
Helalleşmeyi gündeme getirmemizin üzerinden bir yılı aşkın bir zaman geçti. Erken seçim ihtiyacını vurgulamaya başlamamız da bir seneyi doldurmaya yakın.

Aradan geçen zaman zarfında her iki konu da farklı kişiler tarafından değişik şekillerde seslendirildi. Ve gördüğümüz kadarıyla konuşuldukça, gidişatın seyir ve istikameti görüldükçe, bu konular daha çok netleşiyor ve zihinler kabule daha da hazır hale geliyor.

Geçen hafta Erdoğan’ın pandemi tedbirleriyle sınırlı ve şartlı olarak “helallik talebi”ni dile getirmesi ve buna gerek siyasette, gerek toplumda verilen karşılıklar, helalleşme ile erken seçimin birleştiği yeni bir gündem oluşturdu.

Erken seçim talebini hayli zamandır güçlü bir şekilde seslendirmekte olan Kılıçdaroğlu ve Akşener, Erdoğan’ın helallik talebine erken seçim çağrısıyla mukabele ettiler. Davutoğlu da aynı yönde beyanlarda bulundu.

Keza HDP de “erken seçim” mesajı verdi.

Böylece Millet İttifakının önde gelen bileşenleri bu gündemi “Siyasetçinin milletle helalleşmesi sandıkta olur, Getir sandığı, orada helalleşelim” mesajını daha kuvvetli bir şekilde seslendirme fırsatı olarak değerlendirdiler.

Dileğimiz, İttifakın diğer mensupları olan DP ve SP ile, dahil olması beklenen DEVA’nın da, erken seçim meselesinde nedense mesafeli ve geri duran tavırlarını bırakmak suretiyle, bu talebe kuvvet ve destek vermeleri.

Erken seçimi iktidarın ve Sarayın kararına bağlayan tavırlar, hele memleketin şu gidişatı karşısında asla kabul ve tasvip edilemez.

Tek adam rejiminin ülkeyi içte ve dışta her gün daha da kötüye götürdüğünü sürekli tekrarlayan muhalefet partilerinin, bu gidişatı durdurup tersine çevirmenin demokrasi içindeki tek yolu olan erken seçim kararını iktidarın inisiyatifine bırakmamaları gerekir.

Seçime yanaşmayan iktidarın direnişini yine demokrasi içinde kırmanın çaresi, muhalefetin bu konuyu ısrarla sahiplenip takipçisi olması ve halka mal etmek için elinden gelen çabayı tüm gücüyle ortaya koymasıdır.

Muhalefetin bu noktada güçlü bir ortak irade ve inisiyatif geliştirmesi, iktidarın Millet İttifakını dağıtıp zayıflatma ve bileşenlerini iç fitnelerle birbirine düşürme plan ve tezgâhlarını bozmak için de son derece önemli.

Evet, helalleşmek için evvelâ hesaplaşmak lâzım. Bunun yolu da erken seçimden geçiyor.

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