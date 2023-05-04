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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

“Helalleşmeye toplumun ihtiyacı var”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Mayıs 2023, Perşembe
Medyascope’da Emine Bıçakcı, İstanbul okuyucularımızdan Tarık Söylemezoğlu ile röportajını da şöyle aktarıyor:

Hasan Güneş’le diğer birçok konuda daha sohbet ettikten sonra kameranın karşısına Tarık Söylemezoğlu geçiyor. Kendisine de Yeni Asya’nın ve kendisinin siyasî duruşunu soruyorum. Söylemezoğlu, dinî grupların siyasetin içerisinde olmamaları gerektiğini, oldukları takdirde, siyasete karşı eleştiri yapamayacaklarını belirtiyor. Yeni Asya’nın da bir siyasî görüşü olduğunu, ancak siyasetin içerisinde olmadığını ekliyor. 

Ayrıca Said Nursî’nin Meşrutiyetten itibaren yazdığı eserlerde sosyal ve siyasî hayata ilişkin pek çok prensibi ortaya koyduğunu vurgulayan Söylemezoğlu, özellikle demokrasi, hürriyet ve parlamentarizmin kendileri için öneminin altını çiziyor.

Söylemezoğlu’na, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrılarını soruyorum. Said Nursî’nin 1940’lı yıllarda CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran’a mektup yazarak, halkın değerleriyle ters düşmemeleri gerektiğini öğütlediğini söyleyen Söylemezoğlu, toplumun buna ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Bu açıdan, Kılıçdaroğlu’nun başlattığı bu çağrının oldukça önemli olduğunun altını çiziyor.

Söylemezoğlu’na Yeni Asya içinde siyasetin ne kadar yer tuttuğunu, sohbetlerine ne ölçüde yansıdığını da soruyorum. Yeni Asya’da siyasetin günlük gelişmelerden ziyade, prensipler üzerinden konuşulduğunu belirtiyor. Ayrıca illerden gelen temsilcilerin meşveretlerde siyasî konulara ilişkin zaten karar aldığını, cemaat mensuplarının da bu karara uyduğunu belirtiyor. Bu karara herkesin uyup uymadığını sorduğumda, meşveretlerden zaten çok şaşırtıcı bir karar çıkmadığı, çok olmasa da zaman zaman zıt düşenlerin cemaatten ayrıldığı cevabını alıyorum.

***

Röportajlarımızı tamamladıktan sonra da konuşmaya devam ediyoruz. Yeni Asya Nurcuları tüm partileri ziyaret etmeye, Risale-i Nur hakikatlerini, Said Nursî’nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne verdiği önemi herkese anlatmaya gayret gösterdiklerini söylüyorlar.

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