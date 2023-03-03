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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Helallik deyince...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Mart 2023, Cuma
Depremin ikinci günü “İlk etapta bazı sıkıntılar oldu. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız” dedikten üç hafta sonra Adıyamanlılara “İlk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik.

Helallik diliyorum” diyen Erdoğan’ın, yakın zamanda bir helallik talebi daha olmuş; pandemi sürecinde uygulanan “tam kapanma dönemi”nin ardından “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

Erdoğan’ın helallik istediği insanlar, depremin ilk birkaç günü için Adıyamanlılar ve kapanmada insanlardan, esnaftan, çalışanlardan sıkıntıya düşen olduysa (!) onlarla sınırlı. 

Oysa helallik istenmesi gerekenler çok daha fazla. Köşemize sığdığı kadarıyla bazıları:

Sadece ilk birkaç gün değil, depremi takip eden bütün günler için, en âcil ve hayatî ihtiyaçlarının karşılanmasında çok büyük aksamalar yaşanan depremzedelerin tamamı.

Özellikle enkaz altında kurtarılmayı beklerken arama-kurtarma çalışmalarındaki aşırı gecikme sebebiyle donarak can verenler.

Ve deprem mağdurlarının dışında;

Tek adam rejiminin hukuk tanımaz uygulamaları sonucu en temel hakları gasp edilerek görevlerinden ihraç edilen KHK’lılar...

Darbe ve terörle hiçbir alâkaları olmadığı halde “terörist” damgası vurulup yıllarca zindanlarda süründürülen masum insanlar...

Cezaevlerinde büyümek mecburiyetinde bırakılan bebekler; ağır hastalar ve yaşlılar...

Hukuksuz operasyonlarla herşeyleri ellerinden alınıp bütün birikimlerine çökülenler...

İktidara biat etmeyip yanlışlarını eleştirdikleri için “hain ve düşman” addedilerek her türlü baskı ve tazyike maruz bırakılanlar..

Ayrımcı, kayırmacı, sorumsuz ve denetimsiz ekonomi politikalarıyla sebebiyet verilen ve şimdiye kadar benzeri görülmemiş pahalılık ortamında yoksulluk, hatta açlık sınırının altındaki maaşlarla ağır bir geçim sıkıntısı içinde kıvrandırılan dar ve sabit gelirliler, işsizler...

Yandaşlara akıtılan kaynakların asıl sahibi oldukları halde dışlanıp ötelenerek mahrumiyet şartlarına mahkûm edilen milyonlar...

Hem manevî, hem maddî açıdan potansiyelleri heba edilip hayata ve geleceğe yönelik ümitleri söndürülen çocuklar ve gençler...

Ve daha niceleri...

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