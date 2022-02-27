Büyük İstanbul Gazetesi’nde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata “Yeni Asya ve siyaset” bahsiyle devam ediyoruz:

- Yeni Asya Gazetesi veya cemaati olarak siyasete konumunuzu hangi kıstaslara göre belirliyorsunuz? Siyasete yakınlaştığınız veya uzaklaştığınız dönemler oldu mu?

- Siyasete yakınlığımızı veya uzaklığımızı yapılan doğru ve adaletli işler belirler.

Doğru olan her işin yanında ve destekçisi olduğumuz gibi yapılan her yanlışın da karşısındayız. Risale-i Nur’dan aldığımız ölçüler istikametinde mesajlar vermeye çalışıyoruz.

Diyoruz ki demokrasi, hukuk, adalet, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve güçlü meclis ortak paydamız olmalı.

Tek adam rejimi bizim benimseyeceğimiz bir durum değildir. Bediüzzaman’ın dediği gibi riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyiz. Esas olan meclistir. Hükümet de meclisin emrindedir.

Gelelim sorunuzun asıl cevabına;

Demokrat, Adalet, Doğruyol, DP özelinde demokratlara verdiğimiz bir desteğimiz var, ama bu destek Türkiye ve dünya gerçekleri istikametinde ilerleyen ve her dönemde de meşveretlerle tazelenen bir destek.

Burada din adına yapılan siyasete kapalı olan bir yaklaşımımız var.

Diğer taraftan bürokrasinin ve resmî ideolojinin güdümünde olan siyaset yapısına da temelden itirazımız var.

Herkes için demokrasi diyoruz.

Bunun gereğini yerine getiren ve bu söylediğimiz hakikatler silsilesine yakın olan da demokrat geleneğidir.

Dine hizmet etmiş, ama din adına siyaset yapmamış, dini değerleri siyasette kullanmamış çizgidir. Bizim bu desteğimizin kesinlikle bir partizanlık ölçüsünde olduğu düşünülmesin.

Ayrıca oy manasında destek verdiğimiz siyasî partiden hiçbir zaman bir karşılık beklentisi içinde olmadık. Bunu yapmaya çalıştığımız hizmetin ruhunu oluşturan ihlâsa ters düşeceğini yakinen biliriz.

Bu yüzden bize bu noktada hiç kimsenin en ufak bir leke sürme imkânı yok.

Biz bu noktada son derece şeffaf ve temiz bir sicile sahibiz.

