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2 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hesap vermeden helallik istemek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
02 Mart 2023, Perşembe
Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci gününde Kahramanmaraş’ta “Bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında, yollarda sıkıntılar oldu. Onları da aşacağız. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız” demişti.

Ama gerek arama-kurtarma çalışmalarındaki, gerekse sağ kurtulup dışarıda kalan depremzedelerin âcil ihtiyaçlarının karşılanmasındaki gecikme ve sıkıntılar günlerce, hatta bazı yerlerde haftalarca devam etti.

Enkaz altında kalan ve kurtarılmayı beklenen birçok insan, zamanında müdahale edilemediği için çıkarılamadı ve çok büyük bir çoğunluğu maalesef donarak can verdi.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören, sokakta kalan insanların barınma, ısınma, gıda, su, tuvalet... ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sıkıntılar da hâlâ tam olarak aşılamadı.

Böyle bir ortamda depremin üçüncü haftası dolarken Erdoğan’ın Adıyaman’da yaptığı konuşmadaki “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” sözleri tartışılıyor.

Adıyaman’ın depremden en çok etkilenen illerden biri olmasına karşılık, gerek arama-kurtarma, gerekse yardım çalışmalarında en fazla ihmal edilen beldelerin başında geldiği, daha ilk günlerden itibaren çok aşikârdı.

Erdoğan’ın sıraladığı sebepler depremde sarsılan diğer illerin çoğu için de geçerli iken Adıyaman’a özel bir sebep sonra anlaşıldı: 

AFAD Başkanlığının duyurusu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili birimlere gönderdiği yazıda depremden etkilenen iller sıralanırken Adıyaman’a yer verilmemişti...

Sonuçta bu ve diğer ihmallerin, gecikmelerin, “krizi yönetememe” hallerinin son derece acı ve ağır faturası Adıyaman’da da, depremin vurduğu diğer il ve ilçelerde de karşı karşıya kalınan dehşet tablosu oldu.

Enkaz altındaki vefatlar başta olmak üzere bu tabloda yaşanan kayıp ve sıkıntıların “Helallik diliyorum” söylemiyle telafi edilebilmesi mümkün mü? Bu iş bu kadar kolay mı? Bütün bu olup bitenlerin hesabını vermeden helallik istemek ve almak... Olacak şey mi?

Hesaplaşmadan helalleşme olur mu?

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