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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Hukuk şamarları peş peşe

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Ağustos 2023, Salı
Kargo ile gönderilen Yeni Asya yayını bir dua kitabının cezaevi yönetimince içerideki hükümlüye uyduruk gerekçelerle verilmemesi üzerine gelişen hukukî süreçte AYM’nin de bu engellemede bir sakınca görmemesi üzerine konu AİHM’e gitmiş ve bu hukuksuz uygulamayı savunamayacağını gören hükümet “dostane çözüm”ü tercih etmişti.

Bu olayda verdiği kararın AİHM’den dönmesinin etkisi de oldu mu bilmiyoruz; ama Yeni Asya adının geçtiği davalarda AYM’den peş peşe farklı ve olumlu kararlar gelmeye başladı.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin Yeni Asya taleplerine cezaevi yönetimlerince engel çıkarılmasını “hukuka aykırı ve ifade özgürlüğünün ihlali” olarak gören AYM İkinci Bölümü kararının ardından, konusu aynı olan diğer bir başvuruda AYM Genel Kurulunun da aynı yönde bir karar verdiğini aktarmıştık.

Bu yayınımızdan sonra AYM’nin yeni bir kararı daha elimize ulaştı. Bu karar AYM Birinci Bölümü tarafından ve yine oybirliğiyle verilmiş.

Kararın konusu: Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan tutuklanan (Adem Pala isimli) başvurucuya arkadaşı tarafından gönderilen ve içeriğinde çeşitli mevzuat hükümleri, AYM kararından kısa bir bölüm, Yeni Asya gazetesinde çıkan bir haber ile mektubu gönderen kişinin ceza infaz kurumunca Yeni Asya gazetesinin mahpuslara verilmemesine ilişkin görüşünün yer aldığı iki sayfalık mektubun ceza infaz kurumu disiplin kurulunca sakıncalı olduğu gerekçesiyle alıkonulması.

Başvuruyu görüşen AYM Birinci Bölümünün değerlendirmesi şöyle: “Disiplin kurulu ve derece mahkemelerinin kararlarında mektupla ilişkili, somut bilgilere dayalı ve yeterli gerekçenin bulunmadığı, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri içerdiği kanaatiyle alıkonulan mektupta hangi ifadelerin yalan yanlış olduğuna ve bunların ne surette paniğe neden olabileceğine ilişkin somut bir değerlendirmeye yer verilmediği ve mektubun sakıncalı görülen kısımlarının çizilerek gönderilmesinin mümkün olup olmadığı yönünde bir tartışmanın yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır.”

Sonuç: “Anayasanın 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samsun İnfaz Hâkimliğine gönderilmesine, başvurucuya net 4.000 TL manevî tazminat ödenmesine... oybirliğiyle karar verildi...”

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