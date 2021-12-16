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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hukukçular: Hepsi AİHM’den dönecek

Kâzım GÜLEÇYÜZ
16 Aralık 2021, Perşembe
AİHM’in dünkü yazımıza konu ettiğimiz son kararı için hukukçuların yaptığı yorumlara birlikte göz gezdirelim:

Ceza hukuku uzmanı Gökhan Güneş: 

“15 Temmuz öncesi şiddet içermeyen ve temel hak ve hürriyetlerin kullanımı niteliğinde olan; banka, sendika, dernek, sohbet, Bylock, ankesörden aranma, okul vb. faaliyetler cezalandırmaya gerekçe yapılamaz. Karar, 15 Temmuz öncesi yasal ve rutin faaliyetleri nedeniyle cezalandırılan herkesle ilgili benzer kararların çıkacağının habercisidir. AİHM, kriter olarak kabul edilen hususlar ile MGK bildirisi ve 17/25 gibi uydurma milat tarihlerini de bu kararıyla çöpe atmıştır.”

İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak: 

“AİHM’in Özdemir kararının 40. paragrafında başvurucunun Nisan 2015’te yaptığı paylaşımlar sırasında örgütün bir inanç topluluğu mu, yoksa yasadışı şekilde devlete sızan bir örgüt mü olduğuna dair netlik olmadığı, tartışmaların devam ettiği söyleniyor. Bu çok kritik bir tesbit. Eğer örgüt olmadığı için bu ceza yasallık ilkesine aykırıysa aynı sonucun örgüt üyeliğinden yapılan yargılamalar açısından da geçerli olması gerekecek. Bir başka deyişle, Özdemir kararı sonrası FETÖ mahkûmiyetlerine karşı yapılan 7. madde şikâyetini inceleyeceği davalarda AİHM’in ihlal bulacağını öngörebiliriz. Durum buysa on binlerce dava etkilenecek demektir.” 

Avukat Gizay Dulkadir: 

“AİHM bu kararı ile 15 Temmuz öncesi eylemler nedeniyle yapılan yargılamalar için, örgütün varlığına dair karar bulunmadığı ve şiddet içermediği nedeniyle hak ihlali kararı vermiş. Bu karara şaşırmadım, lâkin bu yargılamaları hâlâ sürdüren, kanıksayan yargı mensuplarına yönelik şaşkınlığım devam ediyor. Şimdi bu AİHM kararına hangi gerekçeyle karşı çıkacaklar, merak ediyorum. Bankaya para yatırmak, çocuğunu bir özel okulda okutmak gibi eylemlerin silahlı terör örgütü üyeliğine delil olabileceğine nasıl kendilerini inandırdılar, anlamak mümkün değil. Neredeyse 6 yıl geçti, hâlâ ‘Biz ne yapıyoruz’ diyen yok. Dünyanın kendisine hukuk devleti diyen hiçbir ülkesinde kabulü mümkün olmayan bu kararlar artık son bulmalı. Evet, çok geç kalındı, ama yine de bir yerde bu inattan vazgeçilmeli; Yargıtay derhal bu saçma sapan içtihatlarını değiştirmelidir.”

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