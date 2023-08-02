Geçen dönem İstanbul Milletvekili olarak Mecliste görev yapan KHK’lı anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, gazeteduvar’a seçim sonuçlarını ve AYM kararlarını değerlendirmiş. Bazı anekdotlar:

* Hukuk açıkça ihlal edilerek yürütülen yarışma ortamı düşünüldüğünde yüzde 50’ye 50 gibi gözüküyor, ama sandığa gitmeyen ve diğerleri dikkate alınınca toplumda hukuka inancın açık olduğu kendini gösteriyor.

* Bu seçimler sırasında hukukî araçları kullanamadık. Mesela Cumhurbaşkanı 3. kez aday oldu. Ben olamaz dedim, ama partimiz karşı çıkış politikasını kamuoyuna yansıtmadı. Yüzde 7 barajı nedeniyle “AYM’ye gitmemiz gerekir” dedim. Parti gitmeme yönünde adım attı. Ve bakanların aday olup istifa etmemesi, seçimlerin 35 gün öne alınması…

* AYM’yi hukukî açıdan daha kuşatıcı olabilseydik, toplum önünde yarıştığımız siyasal güce karşı hukuku daha güçlü bir biçimde işletebilseydik o zaman AYM ile toplum arasında daha doğrudan köprü kurulmuş olacaktı. “Şu başvuruları yaptık, şu şekilde kararlar verdi” diye topluma anlatabilirdik.

* (O zaman) Sonuçlar farklı olurdu. Parlamentodaki çoğunluk 300’e yakın olabilirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanılabilirdi.

* 27. dönemde yaklaşık 200 yasa ve Cumhurbaşkanı Kararını AYM’ye götürdük. AYM yasalar üzerine 50, Cumhurbaşkanı Kararı üzerine 42 karar verdi. Yarısına yakın. Red ve kabul oranına baktığınız zaman yüzde 60’a yakın kabul oranı var. Daha kuşatmacı olabilir, hukuk ve kamu yararı konusunda yüzde yüz kararlılık gösterisinde bulunabilirdik.

* AYM’nin kararlarını incelediğimiz zaman orada da sorun görüyoruz. Mahkemenin gündemini anlamak mümkün değil. Öte yandan çok geç karar veriyor. Şu anda 55 ay olmuş başvuru yapalı, karar vermediği kanunlar var. Karar verince atı çalan Üsküdar’ı geçmiş oluyor. Bir diğer uygulaması kısmî karar vermesi. Yani en azla yetiniyor. Dördüncü bir olumsuzluk kararlarında dokuz aylık bir süre tanıması. AKP- MHP çoğunluğu dokuz ayın bitimine dokuz gün kala yasak savma, şeklen uyma düzenlemesi yapıyor.

* AYM üyelerinin oy tercihinde bir ayrışma var. Hukuku, anayasayı sahiplenen AYM üyeleri ile hukuk, kamu yararı ölçütlerinden kaçan AYM üyeleri olarak bir ayrışma söz konusu.

