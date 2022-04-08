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8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Hukuksuzluğun AİHM faturası büyüyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Nisan 2022, Cuma
AİHM’in 15 Temmuz sonrası ihraç edilen 800 hâkim ve savcı için dört yıl önce yaptığı ikazı “15 Temmuz yargısı için hesap vakti geliyor” başlıklı yazımızda aktarmıştık.

Haklarında hiçbir delil olmadan ihraç edilen bu yargı mensuplarının bir kısmı tutuklanıp aylarca içeride kalmış.  Bundan dolayı Türkiye’yi yüklü tazminatların beklediğini 2018’de bildiren AİHM bu durumdaki 427 hâkim ve savcının açtığı davalarda “Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali var” kararı verdi.

Sonuç: Her bir davacıya 5 bin euro manevî tazminat ve mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi. Ankara toplam 2 milyon 135 bin euro tazminat ile bir de masraf ödeyecek.

Mahkeme masrafı ne kadar tutar, bilmiyoruz; ama tazminatın TL karşılığı yaklaşık 35 milyar (eski parayla trilyon) lira. Meteliğe kurşun atılan bu kriz ortamında hukuksuzluğun önümüze koyduğu ilk faturalardan biri.

Konu önceki Adalet Bakanı Gül tarafından kendisine iletildiğinde Erdoğan’ın “Madem delil yoktu, niye tutukladınız?” tepkisi verdiği; Hazine ve Maliye Bakanlığının da söz konusu kararları veren hâkimleri HSK’ya şikâyet ettiği tutuklamalar bunlar. Neticesi bu.

Bu önemli gelişmeyi konu eden Ahmet Battal’ın karardan aktardığı özetin özeti şu: 

* Sahip oldukları “yargıç dokunulmazlığı”, hâkim ve savcıların ve bilhassa yüksek hâkimlerin sırf “suçluluk şüphesi” sebebiyle yakalanmasına ve tutuklanmasına engeldir. 

* OHAL ilanı ve bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alınması, suçüstü ve dokunulmazlık kurallarının gözardı edilmesi için yeterli bir gerekçe değildir. 

* 15 Temmuz’u planladığı ve icra ettiği iddia edilen örgüte üye olduğu iddia edilen kişiler için de geçerli olan bu kural hâkimlik teminatına sahip hâkim, savcı ve bilhassa yüksek hâkimler için evleviyetle geçerlidir. 

* 15 Temmuz sonrasında hâkim, savcı ve yüksek hâkimler için suçüstü hükümleri uygulanarak bu kurallar ağır şekilde ihlal edildi. 

Ve bu ihlaller daha pek çok kişiye yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. KHK ile ihraç edilen devlet memurlarına ilişkin AİHM gündeminde yaklaşık 5 bin dava başvurusu daha mevcut ve bunların 1200 kadarı hâkim ve savcıların açtığı davalar. Diğer davalar ayrı.

Bunlardan gelmesi muhtemel yeni tazminat kararlarıyla fatura daha da ağırlaşacak.

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  • Arif

    8.4.2022 00:08:59

    Zulme rıza zulümdür. En büyük cihat zalimlere karşı yapılandir. Allah yar ve yardımcımız olsun. İşimiz Allah'a kaldı.

Risale-i Nur Külliyatı

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