Hukuksuzluklar artık bitsin

Korona ve deprem gündemlerinin öne çıktığı bir ortamda yargıda cereyan eden bazı önemli gelişmeler arada kaynayıp gidiyor.

Oysa toplumun tümünü etkileyen felâket ve musibetlerde, bunlara davetiye çıkaran manevî sebeplerin en önemlilerinden biri olarak, yargı ve siyaset kaynaklı adaletsizliklerin rolünü sürekli vurgulamaya çalışıyoruz.

Mağduriyetler arttıkça beddualar da çoğalıyor ve mazlumun âhı Arş’a yükseliyor.

Karşılığı da belâ ve musibetler oluyor.

Yaşadığımız süreçte olanlar bunun yeni bir izah ve tefsiri. Terörle mücadele iddiasıyla, hiç alâkasız insanların terör örgütü üyesi veya propagandacısı olmakla suçlanması, gayretullaha dokunacak sonuçlar doğuruyor.

Bu iftiraya uğrayanlardan biri Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul. Önce 4 ayrı terör örgütüne üye olmakla suçlandı, sonra bu sayı 2’ye indi, ardından örgüt üyeliği ithamı tümüyle tedavülden kaldırılıp yerine “terör örgütü propagandası” suçlaması ikame edildi.

3 sene devam eden yargılama sürecinin 22 ayında, hücre ortamında tutuklu kaldı.

Bu yetmedi; ailesine yapılmadık eziyet bırakılmadı. Vakıf mensubu arkadaşları da bu yapılanlardan hisselerini fazlasıyla aldılar.

Peki, sonuç? Yargılamanın 9. ve son duruşmasında Kuytul’un beraatine karar verildi.

Bu durumda, süreç boyunca yapılanların hesabını kim verecek? 3 yıldır güvenlik güçlerini ve yargıyı asılsız ithamlarla meşgul edip bunca mağduriyete yol açanlardan hesap sorulmayacak mı; sorulması gerekmiyor mu?

Kuytul’a, ailesine ve Furkan Vakfı camiasına “Geçmiş olsun” diyor; beraatten sonra, önceki hukuksuzluklarda inat edilip direnilmemesini diliyor ve benzer durumdakiler için de adaletin bir an önce tecellî etmesini bekliyoruz.

Kuytul’un beraati hukuk ve adalet adına sevindirici ve ümit verici, olumlu bir sürpriz oldu; ama yeni hukuksuzluklarla yeni mağduriyetlere yol açan operasyonlar bitmedi.

60 yaşındaki ev hanımlarının ve Kur’an kursu hocalarının bile, en ufak bir ilgilerinin bulunmadığı “terör örgütü üyeliği” iftirasıyla, hiçbir hukukî geçerliliği olmayan iddialarla tutuklanması bunun en son örneklerinden.

Vicdanları isyan ettiren bu akla ziyan hukuksuzlukların daha fazla devam ettirilmeyip sona erdirilmesini diliyor ve bekliyoruz.