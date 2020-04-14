Hukuksuzluklar ve demokratik teyakkuz

Türkiye 15-20 Temmuz’la iyice tırmanan ve tek adam rejimine geçildikten sonra yeni boyutlar kazanarak devam eden süreçte demokratik hukuk devletinin evrensel ölçü ve kriterlerinden fersah fersah uzaklaştı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi tümüyle rafa kalktı.

Devletin üç temel erki olan yasama, yürütme ve yargı tek adam sistemine bağlandı.

Meclisin ve yüksek yargının denetim fonksiyonları çok büyük ölçüde ortadan kalktı.

Bu durum, tamamen kontrol altına alınıp tek sesli hale getirilen medya, üniversite ve sivil toplum kuruluşları için de söz konusu.

Sistemin, üstüne bina edildiği Saray ve “reis,” eskinin çok hızlı 28 Şubatçılarının da dahil olduğu kadrolar tarafından içeriden kuşatıldı.

OHAL döneminde çıkarılan KHK’larla, aileleriyle birlikte milyonlarca insanın hayatını mahveden hak ve hürriyet gaspları yapıldı.

Oysa merhum Demirel’in 1987 bütçe görüşmelerinde Meclis kürsüsünde DYP Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmada altını çizerek söylediği gibi, kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren konularda KHK çıkarılamaz.

KHK yalnızca âciliyet arz eden ekonomik konular için çıkarılır; o da süresi içinde Meclis tarafından onaylanırsa yürürlük kazanır.

Ne yazık ki 20 Temmuz sürecinde bu kurallar tamamen ayaklar altına alınarak çiğnendi.

Buna “dur” demesi gereken kurumların başında geldiği halde Anayasa Mahkemesi bile, oluşturulan korku ikliminde o da sindirildiği için mi, yoksa siyasî atamalarla yapısı yeni rejime büyük ölçüde uydurulduğundan mı bilemiyoruz, bu işlevini yerine getiremedi.

Gelinen noktada, gerek yasama, gerekse denetim görevleri açısından fonksiyonu son derece zayıflatılmış bir kurum da Meclis.

Üstelik, bu durumu istismar edilerek yeni hukuksuzluklar için alet edilmek isteniyor.

Prof. Dr. Âdem Sözüer’in “Hukukçulara danışılmadı, onlardan gizlendi” dediği ayrımcı ve adaletsiz infaz yasası; kaç yıldan beri kaç defa “Bir daha olmayacak” denildiği halde hâlâ arkası gelmeyen torba kanunların sonuncusuna sokuşturulup Twitter, Facebook, Youtube gibi mecraların kullanılamaz hale gelmesini netice verecek düzenleme ve üniversitelerde yeni bir kıyımın önünü açacak YÖK yasası değişikliği bunun son örnekleri.

Demokratik teyakkuzu güçlendirmek şart.

Not: Uyarılar kısmen sonuç verdi ve infaz yasasındaki “Resmî ilan hakkı olmayan gazeteler cezaevlerine alınmaz” maddesinde, ilanı geçici olarak kesilenleri hariç tutan bir ekleme yapıldı.