Hukuksuzluklardan AKP’liler de şikâyetçi

Çıkarılan yargı reform paketinin uygulamadaki sıkıntılara ne ölçüde çare olacağı henüz belirsizliğini korur ve bazı mahkemelerin bildiğini okumaya devam eden tavrı bu noktada iyimser olmayı zorlaştırırken, iktidar yeni bir insan hakları eylem planından söz etmeye başladı.

Adalet Bakanı, partisinin hukukçu milletvekilleriyle toplanıp bu planı görüşmüş.

Toplantıda milletvekilleri, insan hakları konusunda çok sayıda çalışma yapıldığını, ama bunların içinin doldurulmadığını ve uygulamaya yansımadığını söylemiş; “Yasa çıkarıyoruz, ama uygulamada takılıyoruz. Bu algıyı yıkmamız lâzım. Ezber bozacak adımlar atmalıyız” şeklinde konuşmuşlar.

Dahası, “Kâğıt üzerinde herşeyi yaptık, ama insan hakları ve demokratik haklar konusunda sürekli eksikliklerden söz ediliyor. Yargıya güven ve âdil yargılanma hakkı konusundaki eleştiriler ortada” demişler.

“FETÖ borsası” kurularak bazı isimlerin para karşılığı davalardan kurtulduğuna dair iddiaların daha iyi incelenmesi ve parti bünyesinde kurulmuş olan İnsan Hakları Başkanlığının bu tür şikâyet ve eleştirileri araştırarak sonuçlandıran bir makama dönüştürülmesi gerektiğini dile getirmişler.

21.12.19 tarihli Hürriyet’in haberine göre, Bakan muhalefet milletvekilleri, akademisyenler ve ilgili STK’larla da bir araya gelecekmiş ve bu konuda atılacak adımlar Ocak sonunda kamuoyuna duyurulacakmış.

Bu çalışmaların sonunda ortaya çıkacak düzenlemelerin yeni bir yasa teklifi olarak Meclise getirilmesi de söz konusu imiş.

Ama aktarılan tesbit ve şikâyetlerde de ifade edildiği gibi, asıl sıkıntı yasadan ziyade uygulamada. Gerçi bilhassa dayatma ile metazori yasalaştırılan OHAL KHK’larında mutlaka düzeltilmesi, hatta tamamen iptal edilmesi gereken çok şey var, bu mutlaka yapılmalı; ama uygulamanın ıslahı bilhassa önemli.

Masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, savunma ve âdil yargılanma hakkı gibi ceza hukukunun en temel prensiplerinin dahi göz göre göre ve tekrar tekrar ihlâl edildiği bir süreçte, sadece bu ihlâllerin sona erdirilmesi dahi büyük rahatlama getirir.

Aynı şekilde, başkanı Adalet Bakanı, başkan yardımcısı Bakan Müsteşarı olan HSK’nın hâkim ve savcılar üzerinde bir siyasî baskı aracı olmaktan çıkarılması da.