Hür ve âdil bir seçim için...

Açıklanan seçim sonuçlarına yoğun itirazlar devam ederken, tartışmalarda dikkat çekilen başka önemli hususlar da var.

Bunlardan biri, seçimden çok önce de ifade edilmiş olan “seçmen kayıtlarının tanzimi”ndeki usulsüzlükler. Bilhassa vatandaşlık verilen “düzensiz göçmen”lerin seçmen kaydedilmesi.

Seçim öncesi süreçte bu konuyu gündeme getirenler olduysa da ağırlıklı şekilde üzerinde durulmayıp geçiştirildi, şimdi yeniden tartışılmaya başlandı, ama ne fayda...

Seçimin nasıl bir sistemle yapıldığına dair AGİT ve AB gözlem heyetlerinin, çoğunu önceki seçimler için de dile getirip 14 Mayıs seçimi sonrası tekrar güncelledikleri tesbitler de önemli. Bir kısmını buradan da aktaralım:

* Demokratik bir süreç için kilit niteliğindeki temel özgürlükler, toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü ile yargının bağımsızlığı konularında uzun süredir var olan endişeler bu seçim döneminde de ele alınmamıştır.

* Seçim çevreleri arasında koltuk dağılımı, siyasî partilerin seçime katılabilme şartları, seçme ve seçilme hakkı, ifade özgürlüğü, seçim kampanyası yürütülmesi ve finansmanına dair düzenlemeler ve seçim uyuşmazlıklarının çözümü dahil olacak şekilde yasal çerçevedeki önemli eksikliklerin giderilerek uluslararası standartlarla uyumun sağlanması için Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve Venedik Komisyonunun uzun süredir bekleyen tavsiyelerinin yanı sıra, çok sayıda önemli AİHM kararı dikkate alınmamıştır.

* Medya piyasası, muhalif yayın organlarının aleyhine olan hükümet ve devlete bağlı reklamlar kullanılarak çarpıtılmıştır. Ayrıca çoğu medya kuruluşunun kamu satın alımlarına bağımlı olması bu kuruluşların yayın politikalarını etkilemektedir. Gazetecilerin tutuklanması ve yargılanması vak’aları, kamu ilanlarının seçici bir üslupla dağıtılması ve basın kartlarının keyfî olarak tahsis edilmesiyle birleştiğinde yasal çerçeve otosansüre katkıda bulunmakta ve seçmenlerin bilinçli bir seçim yapma fırsatını sınırlamaktadır.

* Seçim döneminde Cumhurbaşkanı sık sık kampanya faaliyetlerine yer vermiş; diğer pek çok görevdeki kamu görevlisi de büyük altyapı projelerinin açılış törenlerini seçim propagandası yapmak için kullanmışlardır...

Velhasıl bu seçim de hür ve âdil değildi.

Olmasının şartı ise parlamenter sistem...

