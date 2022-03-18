Hür ve âdil seçim için de parlamenter sistem şart

Seçim, demokrasinin en önemli mekanizmalarından biri. Merhum Demirel’in ifadesiyle, iktidarın kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesi seçimle mümkün.

Seçmenlerin belirlenen tarihlerde sandığa gidip hür iradeleriyle tercihlerini yaparak kullandıkları oyların sayım ve tasnifi sonucu ortaya çıkan dağılım, bir sonraki seçime kadar ülkeyi yönetecek kadroları ortaya çıkarır.

Bu tablonun doğru, isabetli ve sağlıklı bir şekilde oluşabilmesinin önemli şartları var.

Bunların başında seçimin hür ve âdil bir ortamda yapılması geliyor. Hür olması için de düşünce, ifade ve basın özgürlükleri ilk şart.

Partiler ülke gündemi, sorunlar ve çözüm teklifleriyle ilgili görüşlerini hür bir ortamda dile getirebilmeli ve bunlar özgür bir medya ile objektif şekilde topluma ulaşabilmeli ki, seçmen herkesi dinleyip kararını verebilsin.

Türkiye bu alanlarda ciddi bir gerileme yaşadığı ve şeklen kalksa da uygulamadaki etkisi devam eden OHAL zihniyetini bertaraf edemediği için, bunların gölgesinde yapılan seçimlerden de sağlıklı sonuçlar çıkmıyor.

Seçim yarışının âdil olması ve eşit şartlarda cereyan etmesi de son derece önemli.

Ama 12 Eylül ürünü mevcut sistemde iktidar partisi hazine yardımından aslan payını alırken, genel barajı aşamamış olan partilere kuruş yok. Bu, başlı başına bir adaletsizlik.

Buna bağlı olarak yine iktidardaki parti devlet gücü ve imkânlarıyla propaganda mekanizmalarını orantısız bir avantajla sonuna kadar kullanırken, diğer partiler bu konuda da bir haksız rekabetle karşı karşıya.

Tek adam rejiminin getirdiği partili cumhurbaşkanıyla bu hal daha da katmerlendi.

Seçimleri hukuk kuralları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetmekle görevli Yüksek Seçim Kurulu üzerindeki siyasî baskı ve müdahaleler de bir başka sıkıntı ve problem.

Bir kısmını aktardığımız bu sorunlar, seçimleri izleyen AGİT gözlemci heyetlerinin raporlarında da detaylarıyla kayda geçirildi.

Çözüm teklifleri 6 partinin “güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni”nde yer alıyor. Diğer taahhütler gibi bunların da hayata geçmesi, bu projenin tahakkukuyla mümkün. Bunun yolu ise sandıktan ve parlamenter sisteme dönülmesinden geçiyor.

Türkiye bunu başarmak zorunda.