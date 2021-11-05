Hür ve âdil seçim için

Demokraside yönetim, halkın talip olanlara bu görevi kendi hür irade ve tercihiyle belirli bir süre için ve şartlı olarak emanet ettiği bir sorumluluktur.

Üstad Bediüzzaman bu şartın ana çerçevesini “Kavmin efendisi hizmetkârıdır” hadis-i şerifine dayandırıyor.

Bu hizmetin bazı temel prensipleri şöyle sıralanabilir: Din, dil, etnik köken, dünya görüşü, siyasî ve ideolojik tercih... ayrımı gözetmeden herkes için adalet, demokrasi ve hürriyet; hak arama yollarının açık olması; dürüstlük, şeffaflık, denetlenebilirlik; kamu hizmetlerinden, ayrımcılık ve kayırmacılık yapılmaksızın herkesin yararlanması; görev dağılımında ehliyet ve liyakatin esas alınması...

Bunların hayata geçirilmesi için tek tek bireylerin dünyasında yaşanıp topluma da akseden ve mal olan ahlâkî değerler manzumesine dayalı kollektif bir şuur ve vicdanın yanı sıra, kurallarla belirlenen güçlü bir sisteme de ihtiyaç var. İşte bu sistem, temel hak ve hürriyetleri esas alan demokratik hukuk devleti.

Demokrasinin temel kurallarından biri, yönetenlerin halkın oylarıyla seçilmesi. Bu seçimin sağlıklı sonuçlar vermesi ise eşit ve âdil şartlarda hür bir ortamda yapılmasına bağlı.

Demirel’in tabiriyle, yönetimin kansız, kavgasız, hilesiz, entrikasız el değiştirmesi şart.

Burada hem sistem, hem de onu düzgün işletecek bir anlayışın gerek yöneticilere, gerekse topluma hâkim olması çok önemli.

Mecliste millet adına görev yapacak vekilleri liderin değil, doğrudan tabanın belirlemesi; aday listelerinin hâkim nezaretinde ön seçimle tanzim edilmesi; adaylar arasında tercih sisteminin geri getirilmesi; partilere hazine yardımı ile propaganda faaliyetlerindeki adaletsizlik ve haksız rekabetin giderilmesi; hür medya ve hür kamuoyu önündeki engellerin kaldırılması; özgür tartışma ortamının sağlanması, demokratik ve âdil bir seçim sisteminin olmazsa olmaz şartlarından bazıları.

40 yıldır 12 Eylül’ün darbe anayasası ve yasalarıyla yönetilen Türkiye, bu alanda da çok ciddî sıkıntı ve sorunlar yaşamaya devam ediyor ve tek adam rejimiyle bunlar “pik” yaptı.

Dileriz, 6 partinin üzerinde çalışmayı sürdürdüğü parlamenter sisteme dönüş projesi çerçevesinde bu kronik problemler de kalıcı ve sağlıklı bir çözüme bağlanır ve böylece gerçek bir demokrasinin de önü açılmış olur.

