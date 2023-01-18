Bu hafta İstanbul’dan iki son şahidi, Hüseyin Kileci ile Hasan Basri Sarıçam’ı peş peşe berzah âlemine uğurladık.

Kileci, 1950’lerin başında dahil olduğu Nur hizmetine, Ankara’da askerliğini yaparken de devam ettiğini Dost TV’de şöyle anlatıyor:

“Askerden her Cumartesi izin alır, Pazartesi geri gelirdim. Risale-i Nur’ları ilk basan, o zaman hukuk fakültesi son sınıf olan Atıf Ural Ağabeye çok çıraklık ettim. Tahsin Tola Ağabeyin evinde beraber kalıyorduk.”

Nevşehirli Nur Talebesi Hasan Okur’a Nurları tanıtan da o idi. Okur’un anlatımıyla:

“1955 sonunda Ankara Muhabere Ana Tamir Fabrikasında telsiz teknisyeni astsubay olarak göreve başlamıştım. Hüseyin Kileci isminde bir asker, bana Eşref Edip merhumun küçük Tarihçe’sini ve Gençlik Rehberi’ni verdi. Cumartesi-Pazar Tarihçe’yi bitirdim. Rehber’i de yarı ettim. Risale-i Nur’un mahiyetini ve davanın ulviyetini hissetmeye başladım. Ruhumun tercümanı gözyaşlarım oluyordu.

“Bir gün Ankara Ulus meydanında rastladım Hüseyin Kileci’ye. Bana, ‘Gel seni bir yere götüreyim, orada avukatlar, hâkimler, binbaşılar var’ dedi. Mamak’a gittik. Hukuk Fakültesi iki veya üçüncü sınıfta okuyan Mustafa Türkmenoğlu bize Dördüncü Söz’ü okudu.

“Orada Atıf Ural, Sungur Ağabey ve havacı Üstçavuş Hüsameddin Turgut vardı. Dersten sonra, sağ tarafımda Atıf Ural, diğer tarafımda Sungur Ağabey olarak Cebeci’ye kadar yürüdük. Yolda bana iman hizmetinin ve Risale-i Nur’un ehemmiyetini anlattılar.”

Kileci, 5.1.17’de vefat eden ve cenazesine katıldığı Hakkı Yavuztürk için şöyle demişti:

“1952’den beri arkadaşımdı. Muhterem, ehl-i hak bir insandı. Babası Ekrem Amcanın evinde ve Şehzade Camiinde beraber ders yapardık. Mübarek, Allah dostu bir insandı.”

Şu ifadeler de Kileci’nin:

“Bir gün rüyada Üstadı gördüm. Küre-i arz top sahası gibi dümdüz. Dağ, deniz hiçbir şey yok. Tam merkezinde piramit gibi bir tepe var. Üstü dümdüz, dört bir yanından araba çıkabiliyor gibi tatlı bir yokuşu var. O tepenin üzerine muazzam bir konferans kürsüsü kurulmuş. Güneş pırıl pırıl, küre-i arz tıklım tıklım, Üstad oradan ‘Dünya İslam Orduları Başkomutanı’ olarak bütün dünyaya hitap etti.”

Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın.

Berber Hasan Ağabeyi de yarın yazalım.