Hz. Ali'nin hatırlattıı Hadis: “Zayıfın hakkını alamadığı toplumu Allah yüceltmez”

Hz. Ali’nin (ra) Mısır’a vali tayin ettiği Malik bin el-Hâris’e mektubundan son bölüm:

Yapılacak işleri en iyisine yaptır. Bunları göreve seçmen kendi güvenine ve hoşgörüne dayanarak olmasın. Çünkü insanlar yapmacık davranışlarıyla kendilerini yöneticilere iyi göstermeye çalışırlar. Bunun arkasından ise ne öğüt dinlerler, ne de emanete riayet ederler. Bunun için daha önceki salih insanların seçtiği kişilere itibar et. Bunları seçerken topluma en iyi muamele edenleri ve emanete gerekli hassasiyeti gösterenleri tercih et.

Tüccar ve sanatkârları gözetleyip onlara iyi tavsiyelerde bulun. Onlar insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri ülkende dağları, ovaları, denizleri aşıp zorluklara göğüs gererek temin etmeye çalışırlar. Onları denetle. Bazılarında aşırı hırs, cimrilik, stokçuluk ve tekel kurma arzusu vardır. Bu, insanlar için bir zarar kapısı ve yöneticiler için bir eksikliktir. Onları stokçuluk yapmaktan alıkoy. Resulullah (asm) bunu yasaklamıştır. Alan ve satan iki tarafın zarara uğramayacağı bir şekilde ve adalet ölçüleri doğrultusunda bir alışveriş ortamı olsun. Kim stokçuluk yaparsa onu aşırıya kaçmadan ve en uygun şekilde cezalandır.

Hilesi, düzeni olmayan yoksulların, kimsesizlerin ve çaresizlerin oluşturduğu alt tabakayı Allah için koru. Bunların içerisinde yoksul oldukları halde seslerini çıkarmayanlar da vardır. Bunlar için Allah senden neyi korumanı istiyorsa onu koru. Onların hakkını koruyup gözet. Dert ve sıkıntılarını dinle ve yardımını eksik etme. İnsanlar tarafından horlanıp da haberinin olmadığı kişileri araştır. Bunların durumlarını sana ulaştırmaları için güvendiğin mütevazi kimselere görev ver.

Yetim ve yaşlıları gözet. İhtiyaç sahiplerine zaman ayır, onlarla umumî meclislerde oturup dertlerini dinle. Bu mecliste tevazulu ol. Senden çekinmeden konuşabilsinler. Ben Resulullah’ın (asm) birçok yerde “Allah, zayıfın hiç çekinmeden güçlüden hakkını alamadığı bir toplumu yüceltmez” dediğini işittim.

Valilerin yanında zulmeden, aşırı giden, ilişkilerinde insafsız dostları, yardımcıları olabilir. Bu durumun nedenlerini ortadan kaldırarak onları etrafından uzaklaştır. Senden önceki âdil sistemleri, Hz. Peygamberin (asm ve takipçilerinin izlerini, Allah’ın kitabındaki emirleri hatırla ve uy. Allah’tan beni ve seni razı olduğu şeylere muvaffak kılmasını dilerim.