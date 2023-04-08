Gelecek ve Saadet Partilerinin ev sahipliğinde yapılan Millet İttifakı iftarlarının ardından, önceki akşam İBB’nin “Birlik Sofrası”na katılmak için yine Yenikapı’daydık.

Bu iftarın katılımcıları İstanbul’daki inanç kurumlarının, cami ve hemşehri derneklerinin, deprem bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, depremzedeler ve İBB Meclisinin üyeleri idi.

İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin bir özeti diyebileceğimiz 3000 kişiden meydana gelen davetli topluluğu, rahmet ayı Ramazan’la birlikte başlayan ve ara ara devam eden rahmet sağanağının yine coştuğu mübarek ve feyizli bir iftar saatinde buluştu.

Katıldığımız önceki iftarlarda olduğu gibi bu iftarda da toplumun nabzının değişimden yana attığı açık şekilde hissediliyordu.

Her kesimden insanların yoğun katılımı ve salondaki canlı atmosfer, tek adam rejiminde iyice bunalıp bıçağın kemiğe dayandığı, hatta kemiği deldiği bir noktada çıkış yolu arayan toplumun bu değişime hazır ve talepkâr olduğunu bir kez daha gösteriyordu.

Trabzon ve Isparta gezilerinde gördüğü yoğun ilginin moraliyle iftara katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından gösterilen dayanışmaya atıfta bulunarak, “Bu felaket sonrası bize en çok hissettirilen şey, toplumumuzun köklerinde hiçbir ayrışma duygusu olmaksızın birlik ve beraberlikle dayanışma ruhunun en üst seviyede olmasıdır. Ayrıştığımızda değil, birlik olduğumuzda çok şeyleri başaran bir toplum olduğumuzu bir kez daha hissettik” dedi.

Ve şöyle devam etti:

“Bunu yaşamak ve hissetmek için acılar yaşamak zorunda değiliz. Sivil alanı güçlendirirsek o zaman hiçbir şekilde manipüle edilen ya da ayrıştırılan bir toplum olmayız. İBB ve bunun gibi devlet kurumları topluma aittir. Sivil işbirliği mekanizmalarını kurduğumuz ölçüde, kendisinin tek başına bu kurumların sahibi olduğunu zanneden hiç kimse hiçbir zaman bu kurumların başına gelemez, gelmemeli. O bakımdan sivil hayat değerlidir. Sivil hayatın güçlenmesi değerlidir. Bahsettiğim mekanizmalar, aslında güçlü bir demokrasiyi tariflemektedir. Güçlü demokrasi, herkesin hak ve hukukunu gözetir.”

14 Mayıs’ın, sivil toplum temeli de kuvvetli bir demokrasinin önünü açması dileğiyle.