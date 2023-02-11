İbretli bir tevafuk

6 Şubat 2023 tarihli Yeni Asya’nın Lâhika sayfasında günün ayeti “Allah’tan korkun; muhakkak ki Allah’ın azabı pek çetindir” (Maide Suresi: 2);” günün hadisi “İnsanlar zalimi görüp zulmüne engel olmazlarsa, Allah’tan hepsini kaplayan bir azabın gelmesi yakındır” (Camiü’s-Sağir, No: 1223) idi.

Risale-i Nur’dan seçilip “Zelzele gibi vakıalar tesadüf oyuncağı değiller” başlığıyla verilen bölümde de “küre-i arzın (yerkürenin) benî Âdem’den, bahusus ehl-i imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin sıklet-i maneviyesinden (gaflet hallerinin manevî ağırlığından) omuz silkmeye benzeyen” depremi “gayesiz ve tesadüfî” bir hadise olarak gösterenler için “Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler” deniliyordu.

Bir gün önce hazırlanan sayfaya bunlar konulurken, ertesi gün Güneydoğu şehirlerini şiddetle sarsacak 7.7 büyüklüğünde bir zelzelenin geleceğini elbette ki bilmiyorduk.

Bu açıdan çok ibretli bir tevafuk oldu.

Risale iktibasında denildiği gibi:

“Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada, nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hâdisat-ı kevniye, (olan hadiseler) tesadüf oyuncağı değiller.”

Lâhika sayfamızdaki tevafukta, aktarılan ayet ve hadislerdeki birbirini tamamlayan mana ve mesajlar bilhassa düşündürücü.

Zulme karşı gösterilecek duyarsızlığın İlahî azaba yol açacağı noktasındaki Peygamber uyarısına Üstad şöyle bir yorum getiriyor:

“Umumî musibet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın (insanların çoğunun) o zâlim eşhâsın (şahısların) harekâtına fiilen veya iltizâmen (taraf olarak) veya iltihâken (katılarak) taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder (ortak olur), musibet-i âmmeye (umumî musibete) sebebiyet verir.”

Duamız, bütün bu yaşanan acı hadiselerden ibret alınıp doğru dersler çıkarılması; sadece zalimleri değil, masumları da vuracak şiddet ve dehşetteki—Rabbimizin Kur’an’da “Sakının” diye ikaz ettiği—umumî musibetleri davet eden umumî hataların artık fark edilerek tevbe ve nedamet edilmesi için...