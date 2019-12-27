İdlib ve Libya

Asker gönderme söylemiyle gündem Libya’ya kaydırılmaya çalışılırken, asker gönderdiğimiz bir başka ülke olan Suriye’deki son gelişmelerin geçiştirilmesi normal mi?

En sondan başlayacak olursak:

İdlib’deki çatışmalar tekrar şiddetlendi ve sınırlarımıza doğru başlayan göç dalgası büyüyerek devam ediyor. Suriye ve İran destekli rejim güçleri bölgeyi hızla geri alıyor.

Olanlar, İdlib için Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan Soçi mutabakatının işlemediğini gösteriyor. Türkiye buradaki direnişçi gruplar için ne söz vermişti? Rusya’nın taahhüdü neydi? Belli ki, bunlar havada kaldı.

Gelen haberlerden anlaşılan o ki, orada da alan hâkimiyeti tekrar rejimin eline geçiyor.

Şiddetlenen çatışmaların mağduru da evini terk edip yollara dökülen siviller oluyor.

Ankara’nın bu durum karşısında tek söyleyebildiği şu: “Sığınmacıları artık alamayız.”

Suriye’deki bir diğer gelişme, Cenevre’deki Anayasa Komitesi toplantılarının yine kesintiye uğramış olması. Rejim temsilcileri masadan kalktı ve sonrasında hiçbir ilerleme yok.

Anlaşılan o ki, rejim sahada gücünü arttırıp, iç savaş sürecinde elinden çıkan bölgeleri geri aldıkça, muhaliflerle görüşmeyi de gereksiz görüp, yola kendi bildiği gibi devam ediyor.

Arkasındaki Rusya desteğiyle.

Cenevre’de birlikte açıklama yapan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının “Anayasa sürecinin garantörüyüz” diyerek verdikleri güvence ise bir defa daha boşlukta kalıyor.

Gelelim Barış Pınarı harekâtı ile güvenli bölge konusuna.

“Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlar sürecek, bizi kimse durduramaz” söylemleri çoktandır terk edildi ve unutuldu.

ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar yürürlükte. Petrol bölgesi dışında kalan bölgelerden çekilen Amerikan askerlerinin yerini birçok yerde Rus askerleri aldı. ABD’nin Fransa gibi ortakları da kendi yerlerinde duruyor.

Güvenli bölgede ise Ankara gündeme getirdiği projeler için Batı ülkelerinden beklediği desteği alamamaktan şikâyetçi. Erdoğan tepkisini her fırsatta sık sık dile getiriyor.

Ve Cerablus, Afrin, Tel Abyad ve Re’sulayn gibi Türkiye kontrolündeki yerler kâh “pozitif” haberlerle, kâh bombalı terör saldırılarıyla gündemde.

Ve böylesine belirsizliklerle dolu bir tabloda dikkatler Libya’ya kaydırılmak isteniyor...