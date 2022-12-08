"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İflas bütçesi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Aralık 2022, Perşembe
Demokrasinin çıkış noktalarından ve ekonomik yönüyle temellerinden biri bütçe hakkı.

Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığını gösteren bir belge olarak bütçeyi hazırlamak hükümetin, denetlemek de Meclisin görev ve sorumluluğu.

Ama tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte Meclisin bütçeyi millet adına denetleme yetkisi de çok büyük ölçüde gasp edildi.

Bütçeler muhalefetin tesbit, tenkit ve ikazları dikkate alınmadan iktidar bloku oylarıyla otomatiğe bağlanarak Meclisten geçirildi.

Ama faturası ağır oldu ve zaman ilerledikçe bu fatura daha da ağırlaşıyor. Bilhassa son iki bütçe bunu açıkça gözler önüne seriyor.

Geçen sene hazırlanan bu yılın bütçesi daha yılın yarısında sıfırı tüketti ve ek bütçe ihtiyacı zuhur etti. Mecliste görüşülen 2023 bütçesi de anormal büyüklükte rakamlar ihtiva ediyor, ama bunun sebebi ekonomideki gelişme ve büyüme değil, ekonomik çöküş.

Devasa boyutlara ulaşan bütçe açığı, gelirlerin hızla artan giderleri karşılayamaz durumda olması, dış ticarette ithalatın ihracattan kat kat fazla artması, borç yükünün büyümesi, “Düşürdük” denilen faiz yükünün katlanarak görülmemiş seviyelere çıkması...

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin olanca dehşetiyle ortaya koyduğu bu tablonun belli başlı sebepleri belli: Devletteki inanılmaz israf, “İtibardan tasarruf olmaz” gerekçesiyle sürdürülen lüks Saray harcamaları, diğer bütün alanların yanı sıra bilhassa savunma sanayii ve güvenliğe tahsis edilen kaynakların denetim dışı olması, “Yap-İşlet-Devret” modeliyle yapılan havaalanı, otoyol, köprü, hastaneler... için taahhüt edilen ödemelerin yine milletin sırtına yüklenmesi...

Dengelerin böylesine bozulması yükselen enflasyon, sürekli tırmanan hayat pahalılığı, yatırımsızlığın ve eğitimdeki plansızlığın neticesi olarak ortaya çıkıp çığ gibi büyüyen işsizlik, gelir uçurumu, fakirliğin yaygınlaşması ve derinleşmesi... gibi neticeleri veriyor.

Merhum Demirel’in ifadesiyle bütçedeki delik büyüdükçe, kapatmak için yapılan fahiş vergi artışı ve zam yamaları yetmiyor.

Ne tavizlerle dışarıdan alınan paralar da.

Görünen o ki, bir an önce durdurulamadığı takdirde, bu vahim gidişatın sonu iflas.

Farkında mıyız?

Okunma Sayısı: 378
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'nin Rusya'ya karşı 9. yaptırım paketi de tamamlandı

    'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık'

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı

    Yumrukların konuşması ülkemize yakışmıyor

    Her alana sirayet etti

    Zorbalığa tepki

    'Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı dondurmaya çalışıyor'

    Gümülcineli “son şahit” anlattı

    Bediüzzaman Said Nursî iman savaşı verdi

    Gelecekte kanser pandemisinden bahsedeceğiz

    MEB şube müdürlerinden " ücrette adalet " vurgusu

    Libya, Yunanistan'ı kınadı

    Gıdada yeni zamlar yolda

    Peru'da Kongre feshedildilmesiyle tansiyon yükseldi

    AİHM tazminatlarını niye halk ödesin?

    Hukuk çöktü

    'Poşet fiyatında herhangi bir artışa gitmiyoruz'

    'Asgari Ücret'le ilgili ilk toplantı sona erdi

    Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon: 25 kişi gözaltında - Rusya: İgimiz yok

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Allah istediğine rızkını genişletir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İflas bütçesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son iki asrın ibret tablosu (1)
    Ali Rıza AYDIN

    Dostun ise, az yedir!
    Genel

    Samimiyetsiz politika ayağına dolaştı
    Ahmet BATTAL

    Yeni dönemde yeni dostluklar
    Ali FERŞADOĞLU

    Talebeler olarak da meşveret ederdik
    Genel

    Kahramanmaraş’ta hanımlar buluşması
    Genel

    'Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Tatar Mahallesi Camii

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.