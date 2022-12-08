İflas bütçesi

Demokrasinin çıkış noktalarından ve ekonomik yönüyle temellerinden biri bütçe hakkı.

Halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığını gösteren bir belge olarak bütçeyi hazırlamak hükümetin, denetlemek de Meclisin görev ve sorumluluğu.

Ama tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte Meclisin bütçeyi millet adına denetleme yetkisi de çok büyük ölçüde gasp edildi.

Bütçeler muhalefetin tesbit, tenkit ve ikazları dikkate alınmadan iktidar bloku oylarıyla otomatiğe bağlanarak Meclisten geçirildi.

Ama faturası ağır oldu ve zaman ilerledikçe bu fatura daha da ağırlaşıyor. Bilhassa son iki bütçe bunu açıkça gözler önüne seriyor.

Geçen sene hazırlanan bu yılın bütçesi daha yılın yarısında sıfırı tüketti ve ek bütçe ihtiyacı zuhur etti. Mecliste görüşülen 2023 bütçesi de anormal büyüklükte rakamlar ihtiva ediyor, ama bunun sebebi ekonomideki gelişme ve büyüme değil, ekonomik çöküş.

Devasa boyutlara ulaşan bütçe açığı, gelirlerin hızla artan giderleri karşılayamaz durumda olması, dış ticarette ithalatın ihracattan kat kat fazla artması, borç yükünün büyümesi, “Düşürdük” denilen faiz yükünün katlanarak görülmemiş seviyelere çıkması...

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin olanca dehşetiyle ortaya koyduğu bu tablonun belli başlı sebepleri belli: Devletteki inanılmaz israf, “İtibardan tasarruf olmaz” gerekçesiyle sürdürülen lüks Saray harcamaları, diğer bütün alanların yanı sıra bilhassa savunma sanayii ve güvenliğe tahsis edilen kaynakların denetim dışı olması, “Yap-İşlet-Devret” modeliyle yapılan havaalanı, otoyol, köprü, hastaneler... için taahhüt edilen ödemelerin yine milletin sırtına yüklenmesi...

Dengelerin böylesine bozulması yükselen enflasyon, sürekli tırmanan hayat pahalılığı, yatırımsızlığın ve eğitimdeki plansızlığın neticesi olarak ortaya çıkıp çığ gibi büyüyen işsizlik, gelir uçurumu, fakirliğin yaygınlaşması ve derinleşmesi... gibi neticeleri veriyor.

Merhum Demirel’in ifadesiyle bütçedeki delik büyüdükçe, kapatmak için yapılan fahiş vergi artışı ve zam yamaları yetmiyor.

Ne tavizlerle dışarıdan alınan paralar da.

Görünen o ki, bir an önce durdurulamadığı takdirde, bu vahim gidişatın sonu iflas.

Farkında mıyız?