İftardan TELE1’e

Millet İttifakı İstanbul iftarlarının ikincisi geçtiğimiz hafta sonu SP’nin ev sahipliğiyle yine Yenikapı’da yapıldı. İstanbul’da misafir edilen depremzede ailelerin de dahil olduğu çok daha yoğun ve daha dinamik bir katılımla.

Kılıçdaroğlu’nun iştiraki ve konuşmasındaki mesajları yine coşkulu bir kabul gördü.

“Seccade” polemiğiyle ilgili “Algı operasyonlarını umursamam. Ama samimi olarak üzgünüm. İftara katıldığımız restoran çok kalabalıktı, fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Ben ve ailem asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmeyiz. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum” sözleri çok büyük alkış aldı.

“Yüce Yaradan sorar, ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz’ diye. Akıl adalet, birlik, beraberlik için çalışmalı. ‘Hak gelecek ve batıl zail olacak.’ Hakkı, hukuku ve adaleti ne pahasına olursa olsun beraber getireceğiz” sözleri de.

Ev sahibi Karamollaoğlu da “15 Mayıs sabahı sadece cumhurbaşkanı değişmeyecek, inşaallah yeni bir dönem başlayacak. Herkesi kucaklayacağız. Siyasîler birbirlerine rakipler, ama hasım da, düşman da değiller” dedi.

Gerek yoğun katılım, gerek salondaki coşku ve heyecan, gerek davetlilerin Kılıçdaroğlu’na gösterdiği sıcak alâka ve teveccüh, önceki hafta yapılan ilk iftar sonrasında dile getirdiğimiz “Maya tutmuş” gözlemini teyid etti.

İftarın ardından TELE1’deki “Fikir Kulübü” programına katıldık. Hakan Aygün ve Gizem Fidan’ın moderatörlüğünde İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan, Politikyol GYY Ali Haydar Fırat, YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP eski Milletvekili Gaye Usluer ve emekli Büyükelçi Süha Umar’ın katıldığı programda da 14 Mayıs seçimini Millet İttifakının kazanmasının önemi vurgulandı.

Bu seçimin bir parti seçimi olmadığı, “Demokrasi mi, tek adam rejimi mi?” tercihinin yapılacağı tarihî bir dönem noktası olduğu, seçimi almak için dindar kitle ile kurulan irtibatın daha da kuvvetlendirilmesi, münferit, şahsî ve hissî yaklaşımlara kesinlikle tevessül ve itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bunun için seçim güvenliğine azamî ölçüde dikkat gösterilmesi, bütün aşamalarda oylara ve sandıklara olağanüstü bir teyakkuzla sahip çıkılması icab ettiği belirtildi.

Mücadele bu teyakkuzla kazanılır.

