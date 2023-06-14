"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İki yol ve iki tercih

Kâzım GÜLEÇYÜZ
14 Haziran 2023, Çarşamba
Seçimden sonra muhalefette başlayan iç tartışmalar, “Beklediğimiz sonucu neden alamadık? Nerede yanlış yaptık? Neyi eksik bıraktık?” gibi suallerin cevaplarını arama çerçevesinde bir yere kadar makul ve normal.

Ama bu iç sorgulama ve özeleştiri yapılırken, iş tek adam rejimini tasfiye ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş hedeflerini unutturma noktasına vardırılmamalı.

Tartışmaların bunun için kullanılmasına yol açıldığı takdirde, tercihini demokratik hukuk devletinden yana yapmış olan yüzde 48’e çok büyük bir hayal kırıklığı daha yaşatılmış olunur. 

Buna hiç kimsenin hakkı yok, olamaz, olmamalı.

Ama CHP’de de, sözümona “muhalif” medyada da böyle birşeye çanak tutanlar var.

Yaptıklarıyla tek adam rejiminin ve iktidarın ekmeğine yağ sürüp değirmenine su taşımaya devam ediyorlar.

İyi Parti’de de bunların ortakları ve destekçileri var.

İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican, seçim sonrasında şu çağrıyı yapmıştı:

“Önümüzde iki yol var. Ya halkın yarısının desteğini alan bu seçimi otoriter tek adam yönetimine karşı mücadelenin önemli bir aşaması kabul edip ilerlemeye devam edeceğiz; ya da yenilgi olarak tanımlayıp bu karanlık zihniyete teslim olacağız. Karar sizin. Ben şahsen birinci yolu tercih ediyorum. Bütün muhalefet liderleri ‘Küçük olsun, benim olsun’ gibi Türk siyasetinin hastalıklarından kendilerini soyutlayarak seçim süreciyle ve sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.”

Ama beklediği cevabı alamamış olmalı ki, iki hafta sonra partisinden istifa ederek “partisiz muhalefet” saflarına katıldığını duyurdu.

Geçen dönem İyi Parti milletvekillerinden Hasan Subaşı da Yeni Asya’ya şöyle demişti: 

“Millet İttifakı partilerinin demokratik bir parlamenter sistem kurma iradesinden vazgeçtiği düşünülemez. Bu ittifak, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve demokratik hukuk devleti hedeflerine götürmek için kurulmuş uzun soluklu bir hukuk devleti inşa etme birlikteliğidir. İttifaktan vazgeçmek bu iddialardan da vazgeçmek anlamını taşır.”

3 Mart’ta da masadan çekilme teşebbüsünde bulunup tabanın tepkisi üzerine geri adım atan İyi Parti yönetimi aynı yanlışı bir defa daha tekrarlarsa harakiri yapmış olur.

Ve yine kendisi kaybeder.

Demokrasi kervanı ise samimi demokratların artan kararlılığı ile yoluna devam eder.

Okunma Sayısı: 1951
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Oğuz Yiğiter

    14.6.2023 05:24:03

    Herkes, her kesim yeni ve ciddi bir iç muhasebe ve imtihanın eşiğinde. Kaderin, yine beşerin cüz'i iradesine bağlı olarak açtığı önemli bir tercih kavşağındayız. Bu travmadan ve sarsıntıdan millet olarak gerekli dersleri alıp, hızlı bir toparlanma sürecine girerek, dönüşüm için, ya Merhum Demirel'in 89 mahalli seçimler zaferinin tekrarını yaşarız veya 60 ihtilalinden sonraki darbe sonrası iktidarı sivillere teslim etmemekte direnen 14'ler hareketinin bugünki mirasçılarına istedikleri planları uygulamalarına fırsat veririz... Gerçekten ciddi bir kavşaktayız....

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Suriye Şam'ın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia etti

Odessa kentine füze saldırısı: 3 ölü 7 yaralı

İzmir Buca'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha

İngiltere aşırı sıcak hava dalgasına karşı teyakkuzda

Su baskınlarında mahsur kalan Ukraynalı sivillerin tahliyesi sürüyor

Havalar ısındı, kene tehlikesi arttı

Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

Çayın da tadı kaçtı

Şahıs yönetiminden kurallar yönetimine geçmemiz şart

Hukuk olmadan yatırım olmaz

Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

Özel okullarda süper zenginler okuyacak

Denizler tehdit altında

Alkol 61 hastalık riskini arttırıyor

İsrail’in zorunlu göç uygulaması “savaş suçu”

Afyonkarahisar'daki heyelanda kişi 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul'da su fiyatlarına oy birliğiyle 'zam'

BM’den sosyal medya ikazı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

İki yol ve iki tercih
Genel

AYM’den Meclis'e bir hukuk çağrısı daha
M. Latif SALİHOĞLU

Efsane avukatın iki müdafaası
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Ali FERŞADOĞLU

Rüşvetçileri tevbekâr ve sofî eden sır!
Risale-i Nur'dan

Bizi mahveden; cehalet ağa, oğlu zaruret efendi...
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Çayın da tadı kaçtı
Cevher İLHAN

Demokratik direnç zamanı…
Genel

Özel okullarda süper zenginler okuyacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.