İki yol ve iki tercih

Seçimden sonra muhalefette başlayan iç tartışmalar, “Beklediğimiz sonucu neden alamadık? Nerede yanlış yaptık? Neyi eksik bıraktık?” gibi suallerin cevaplarını arama çerçevesinde bir yere kadar makul ve normal.

Ama bu iç sorgulama ve özeleştiri yapılırken, iş tek adam rejimini tasfiye ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş hedeflerini unutturma noktasına vardırılmamalı.

Tartışmaların bunun için kullanılmasına yol açıldığı takdirde, tercihini demokratik hukuk devletinden yana yapmış olan yüzde 48’e çok büyük bir hayal kırıklığı daha yaşatılmış olunur.

Buna hiç kimsenin hakkı yok, olamaz, olmamalı.

Ama CHP’de de, sözümona “muhalif” medyada da böyle birşeye çanak tutanlar var.

Yaptıklarıyla tek adam rejiminin ve iktidarın ekmeğine yağ sürüp değirmenine su taşımaya devam ediyorlar.

İyi Parti’de de bunların ortakları ve destekçileri var.

İyi Parti kurucularından Prof. Dr. Ahat Andican, seçim sonrasında şu çağrıyı yapmıştı:

“Önümüzde iki yol var. Ya halkın yarısının desteğini alan bu seçimi otoriter tek adam yönetimine karşı mücadelenin önemli bir aşaması kabul edip ilerlemeye devam edeceğiz; ya da yenilgi olarak tanımlayıp bu karanlık zihniyete teslim olacağız. Karar sizin. Ben şahsen birinci yolu tercih ediyorum. Bütün muhalefet liderleri ‘Küçük olsun, benim olsun’ gibi Türk siyasetinin hastalıklarından kendilerini soyutlayarak seçim süreciyle ve sonuçlarıyla yüzleşmek zorundadırlar.”

Ama beklediği cevabı alamamış olmalı ki, iki hafta sonra partisinden istifa ederek “partisiz muhalefet” saflarına katıldığını duyurdu.

Geçen dönem İyi Parti milletvekillerinden Hasan Subaşı da Yeni Asya’ya şöyle demişti:

“Millet İttifakı partilerinin demokratik bir parlamenter sistem kurma iradesinden vazgeçtiği düşünülemez. Bu ittifak, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve demokratik hukuk devleti hedeflerine götürmek için kurulmuş uzun soluklu bir hukuk devleti inşa etme birlikteliğidir. İttifaktan vazgeçmek bu iddialardan da vazgeçmek anlamını taşır.”

3 Mart’ta da masadan çekilme teşebbüsünde bulunup tabanın tepkisi üzerine geri adım atan İyi Parti yönetimi aynı yanlışı bir defa daha tekrarlarsa harakiri yapmış olur.

Ve yine kendisi kaybeder.

Demokrasi kervanı ise samimi demokratların artan kararlılığı ile yoluna devam eder.

