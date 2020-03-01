İkinci 50 yıl projeleri

Yeni Asya’nın yayın hayatına atıldığı 1970’te Türkiye nüfusu yaklaşık 35 milyondu, bugün 83 milyonu geçti.

O zamanki 35 milyonun bugün ne kadarı hayatta, bilmiyoruz. O günden şimdiye kadar bu 35 milyona eklenen 48+X milyon nüfusun tam sayısını da. Ama Yeni Asya’nın çıktığı günden itibaren deklare ettiği “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” ideali hâlâ tazeliğini ve geçerliliğini muhafaza ediyor.

Bu hedef ve ideale kendisini vakfeden Yeni Asya, çıkardığı 18 bin 16 sayı, çok sayıda ilave, milyonlarca dağılan binlerce çeşit kitap, dergi, takvim, broşür, video ve ses kaseti, poster ve kartpostalla vatan sathını gerçekten bir mektep yapmaya muvaffak oldu.

Türkiye’nin her köşesinde düzenlediği ve en zor ve sıkıntılı zamanlarda bile vazgeçmediği konferans, panel ve seminerlerle de.

Yeni Asya kendisi de bir mektep oldu.

Bugünün Türkiye’sinde hemen her yerde ve her kademede, Yeni Asya ile yolu bir şekilde kesişmiş insanlarla karşılaşmak mümkün.

Yarım asrın birikimi bu.

Geride kalan 50 senede müsbet yayıncılıkta çığır açan ve birçok konuda ilklere imza atan Yeni Asya, ikinci yarım asrına girerken, yeni çağın getirdiği ve baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam eden medya ve iletişim teknolojilerine ayak uydurarak, güçlü fikirleriyle oralarda da var olmak zorunda.

Eski geleneksel ve klasik mecraların, yerlerini sanal ve dijital alternatiflere bıraktığı bu yeni süreçte özellikle interneti, sosyal medyayı ve youtube gibi kanalları çok iyi kullanmamız ve değerlendirmemiz gerekiyor.

Risale-i Nur’da “gözlü ve kulaklı” tabaka olarak nitelenen ve günümüzde çok yaygın hale gelen geniş kesimlere hitap edecek farklı formatlarda materyaller üretmemiz lâzım.

Muhammed Zorlu’nun Külliyattan vecizeleri canlı görüntüler eşliğinde seslendirdiği, süresi bir dakikayı geçmeyen “Risalevideo” çalışmaları bunun çok güzel örneklerinden.

Kabiliyetli gençlerimizi bu alanlara yönlendirip uzmanlaştıracak ciddi ve özgün projelere ihtiyacımız var. Senaryo metinlerinin yazımı, edisyon ve redaksiyon, görüntü çekimleri, seslendirme ve montaj çalışmaları gibi detayların her biri ayrı ihtisas konuları.

Ve diğer dillerde yayın projeleri.

Bu alanlardaki potansiyelimizi tesbit ederek bir an önce harekete geçelim diyoruz.