Yüreklerimizi de yakan orman yangınlarının şoku bitmeden gelen sel baskınlarının yol açtığı büyük yıkım, tahribat ve kayıplar, son dönemde muhatap olduğumuz İlahî ikaz ve ihtarlar silsilesinin yeni halkaları.

Evet. Kuraklık... Deniz salyası... Pandemi... Ara ara yoklayan depremler... Gelir adaletsizliği ortamında derinleşen ekonomik krizle milyonları kıvrandıran geçim sıkıntısı... Ard arda gelen orman yangınları... Ve seller...

Her biri bir İlahî ikaz ve ihtar...

Kastamonu temsilcimiz İbrahim Vapur, selin en fazla vurduğu yer olan Bozkurt’taki durum için “Kıyamet provası gibiydi” diyor.

Ve insanoğlu, yaptığı tahribatla dünyanın sonunu getiriyor, kıyameti çabuklaştırıyor.

Allah’ın mükemmel bir düzen ve ahenkle yaratıp bizi misafir ettiği dünyadaki dengeyi bozarak bu afetlere davetiye çıkaran, biziz.

Zehirli gaz ve atıklarla havayı, suyu ve toprağı kirleten ve iklimi bozan; orman katliamı ve betonlaşmayla sellerin önünü açan; dere yataklarına binalar dikme basiretsizliği ve inadıyla selleri afete dönüştüren; su kaynaklarını kurutan; fosseptik çukuru muamelesi yapılan denizleri salya ile “kusma” noktasına getiren; depreme hazırlık-tedbir çalışmalarına öncelik vermek yerine, yeni depremleri tetikleyecek çılgın projeleri dayatan kim?

Bunların ve diğer sorumsuzlukların sonucu olarak ard arda gelen afetleri birileri “Doğanın gazabı” olarak nitelerken, biz “Tabiatı yaratan da Allah’tır, dolayısıyla bu afetler Yaratıcımızın bizlere ikazı, ihtarı ve cezasıdır” diyoruz.

Bu, işin maddî sebepler boyutu. Bir de manevî ciheti var ki, orada yine Allah’ın kanunlarına isyanın neticeleri bahis mevzuu.

Azgınlık boyutuna ulaşan günahlar, isyanlar ve bilhassa mazlumun âhını Arş’a taşıyan zulümler, hukuksuzluklar, kul hakkı ihlalleri.

Üstad Bediüzzaman, çoğunluğun zulümlere taraftar olması, destek vermesi veya duyarsız kalması hallerinin umumî musibetlere davetiye çıkaracağı uyarısında bulunuyor.

Yakın dönemde bunun en çarpıcı örneklerinden biri, 28 Şubat sürecinin zulümleri devam ederken meydana gelen ve 22. yılını geride bıraktığımız 17 Ağustos depremiydi.

Şimdi de 15-20 Temmuz sürecinin, 28 Şubat’ı da sollayan zulümlerine muhatabız ve peş peşe gelen afetlerle imtihan ediliyoruz.