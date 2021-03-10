İlan hakkımız hiç bu kadar gasp edilmemişti

28 Şubat sürecinde Yeni Asya’ya yapılan baskılar arasında, gazetede çıkan bir yazı gerekçe gösterilerek resmî ilanımızın üç gün kesilmesi de vardı.

Hatırladığımız kadarıyla bu hukuksuz yaptırım bir kez uygulandı ve bir daha tekrarlanmadı. Tâ AKP iktidarının bu hale geleceğinin işaretlerini iyice arttırdığı 2015-16’ya kadar.

Resmî ilanımızın hiçbir gerekçe gösterilmeden aylarca kesilmesi uygulamasına bu dönemde maruz bırakıldık. Hem de defaatle.

Ama bunları afişe etmeyip, müzakerelerle çözmeye çalıştık ve bir ölçüde netice aldık.

Geçen sene 28 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulan ve 13 ayı aşkındır devam eden son kesintide de aynı yöntemle hareket ettik.

Ancak bütün iyiniyetli gayretlerimize rağmen bu defa sonuç alamadık. Basın İlan Kurumu hiçbir hukukî geçerliliği olmayan keyfî bahanelerle resmî ilan hakkımızı durdurdu.

“Pandemi döneminin basın için getirdiği yeni ve ilave sıkıntılara karşı gazetelere daha fazla yardımcı oluyoruz” söylemlerini dilinden düşürmeyen kurum yönetiminin Yeni Asya’ya gösterdiği “kolaylık,” yarım yüzyılı aşkın yayın hayatında hiç görülmemiş bir şekilde, resmî ilan hakkımızı tamamen durdurmak oldu.

Bu hukuksuz karara karşı, prosedürü içerisinde itirazlarımızı yaptık, ama yine sonuç değişmeyince konuyu yargıya taşıyarak bir hukuk mücadelesi başlatmak zorunda kaldık.

Bu noktada, itirazımızı reddeden BİK’in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın aa’ya verdiği beyanattaki sözlerine de bir paragraf açalım. (Hürriyet, 14.1.21)

Diyor ki: “Resmî ilanlarda ayrımcılık yapmamız teknik olarak da, mevzuat olarak da mümkün değil.” Peki, Yeni Asya’ya yaptığınız ne?

Yine diyor ki: “Hem Türkiye’nin uluslararası itibarını sarsacaksın, devletin kurumlarını aşağılayacaksın, terörü özendireceksin, suçu teşvik edeceksin, hem de bunu devletten para alarak yapacaksın. Buna izin vermemiz mümkün değil.” Yeni Asya için bunların hiçbirinin geçerli olmadığını dünya âlem biliyor ve bizim için verilen ilan durdurma kararında da bunlardan hiç bahis yok; ama ilan hakkımız hem de pandemi döneminde gasp ediliyor...

“Gazetelere yönelik müeyyideleri basın ahlâk ilkelerine uygun şekilde veriyoruz” sözü de Sobacı’ya ait. Yeni Asya kararınız da mı!

Artık bundan sonra söz mahkemenin,

Âdil bir karar vermesine fırsat verilirse...

* Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız muhterem Sabahattin Boyacı'nın âni vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.