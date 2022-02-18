İlk ziyaretimiz DP’ye: İstanbul’da Millet İttifakı

Millet İttifakına dahil partilerin İstanbul teşkilâtlarına yapmayı planladığımız ziyaretlerin ilk durağı DP oldu.

Ziyaret heyetimizde Yönetim Kurulu üyemiz ve yazarımız Hasan Güneş’le Hanefi Örnek, Fuat Yapalak, Süleyman Demir, Mustafa Başkarcı, Aytekin Coşkun ve Adem Başkaya vardı.

Genç ve dinamik İl Başkanı Ekrem Eray Arda, Genel Başkan Gültekin Uysal’la birlikte Yeni Asya’yı defaatle ziyaret etmiş, rahmetli Kutlular Ağabeyin cenazesine de katılmıştı.

Ziyaretimiz iade-i ziyaret de olmuş oldu.

Arda ile yaptığımız samimi ve verimli sohbette gördük ki, 12 Şubat’taki liderler buluşmasıyla ortaya çıkan sinerji oraya da yansımış ve devam etmekte olan çalışmalar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olmuş.

Hedef Türkiye’nin tek adam rejiminden bir an önce kurtarılıp, hukukun üstünlüğünün ve evrensel demokrasi kriterlerinin geçerli olduğu parlamenter sisteme döndürülmesi.

Köklü bir geleneği temsil eden DP’nin bu çalışmalarda yer alması, misyonunun da gereği olması cihetiyle ayrı bir öneme sahip.

Arda parti faaliyetleri hakkında bilgi verirken, İstanbul’un 32 ilçesinde toparlandıklarını ve yoğun çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Sürekli hareket halinde ve halkla temas halinde olduklarını ifade ederken, “Bir gün Avcılar’da, bir gün Pendik’teyim” dedi.

Ve Genel Başkanın ayda dört-beşten az olmayan yurt gezilerine de katıldığını söyledi.

Demokrat misyonun hizmetlerinin genç nesillere anlatılması ihtiyacından söz açılınca, bu konuda bir belgesel hazırlığı içinde olduklarını ve bu çalışmanın gençlerden oluşan bir ekip tarafından yapıldığını ifade etti.

Bilhassa Menderes’le Demirel’in ve gerek demokrasi ve hukuk-adalet, gerekse kalkınma anlamında yaptıkları tarihî hizmetlerin belgeselde ağırlıklı bir yer tutacağını belirtti.

Ve bizi o genç ekiple tanıştırdı.

Demirel’in İslam Demokrasi Laiklik ve İslam Yaşar’ın Adnan Menderes kitaplarını hediye ettiğimiz ve alırken “Önce ben okuyacağım” diyen Ekrem Eray Beyden ve teşkilâtın emektarlarından, karşılıklı olarak irtibatı sıklaştırma temennîlerimizi paylaşarak ayrıldık.

Misafirperverliklerine teşekkür ediyoruz.

İkinci durak SP ayrı bir yazı konusu.