İman hizmeti ve hürriyet-adalet mücadelesi

Risale-i Nur hizmeti, asıl gündemi ve hedefi olan imanları tahkim ve takviye noktasındaki tahşidatını sürdürürken, aynı zamanda verdiği mücadele ile adalet içinde hürriyetin de önünü açıyor.

Bu yönüyle, iman hizmeti ile demokrasi-hürriyet-adalet mücadelesi iç içe geçmiş olarak yürüyor.

Bediüzzaman’ın bir taraftan iman hakikatlerini anlatırken, diğer taraftan meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi, adalet kavramlarına vurgu yapması, bu bütünlüğün bir ifadesi.

Üstad 1927’de Barla’da başlattığı Risale-i Nur hizmetiyle hem toplumun sarsılan iman temelini yeniden inşa etti, hem de cumhuriyet adı altında ülkeye musallat olan tek parti rejiminin istibdad-ı mutlakını 1946 şafağı ile kırmaya başlayacak demokrasi ve hürriyet hamlesinin fikrî ve sosyal altyapısını hazırladı.

1950 sonrasında, demokrasinin manevî ve ahlâkî değerlerle teçhiz edilerek güçlendirilmesine ve böylece sağlam temeller üzerine bina edilmesine yönelik telkinlerde bulundu. Bilhassa hukuk, adalet, şefkat, hizmet, kardeşlik gibi değerlerin önemini vurguladı.

Ve demokrasiyi tahrip edip kesintiye uğratacak ihtilâl hazırlıklarına çok önceden dikkat çekerek, seçimle gelen iktidarı ikaz etti.

Vefatından sonraki süreçte Nur Talebeleri de aynı çizgiyi takip ettiler. Aslî vazifeleri olan iman hizmetini ve beraberindeki demokrasi-hürriyet-adalet mücadelesini, Risale-i Nur’daki ölçü ve parametreler içinde devam ettirdiler.

İhtilâllere de, yol açtıkları zulüm ve haksızlıklara da kararlılıkla karşı çıktılar. Her dönemde hukuk dışı ve antidemokratik uygulamalara karşı çıkıp meşru zeminlerde ve müsbet hareket prensibi çerçevesinde mücadele ettiler.

27 Mayıs’a da, 12 Mart’a da, 12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da, 15-20 Temmuz’a da boyun eğmediler. Gerektiğinde çok ağır bedeller ödemeyi göze alarak ve ödeyerek demokrasi, hürriyet, hak, adalet ve hukuk mücadelesi verdiler.

Yeni Asya’nın 51 yıllık tarihi bunun çarpıcı örnekleriyle dolu. Yeni Asya her dönemde haksızlıklarla mücadele etti; baskıcı, ayrımcı ve dışlayıcı politikalara itirazını en yüksek perdeden seslendirdi; hukukun siyasî ve ideolojik hesaplara kurban edilmemesi uyarısını her fırsatta tekrarladı; bu sebeple ağır baskılara maruz kaldı ve çok büyük sıkıntılar çekti; ama duruşundan asla taviz vermedi.

Bugün de aynı çizgide yürüyor.