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22 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

İnfaz kanunu o İsrailli için mi çıkarıldı?!

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Ağustos 2023, Salı
Türkiye’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli Danny Aweke’nin, dört buçuk yıllık tutukluluğunun ardından tahliye edilerek ülkesine dönmesi, geçtiğimiz günlerin ilginç gelişmelerinden biriydi.

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Aweke’nin ülkesine döneceğini geçen hafta duyurmuştu:

“Ne mutlu ki Başkan Herzog’un, benim ve diğer yetkililerin araya girmesinden sonra, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Danny Aweke hafta başında ailesinin yanına dönecek. Bu, İsrail Devleti ve Dışişleri Bakanlığının İsrail vatandaşları için yaptığı birçok çabanın bir parçası ve İsrail ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın kanıtıdır. Sorunun çözümüne katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan’a teşekkür ediyorum.”

İki gün sonra Aweke serbest bırakıldı.

Türkiye ile İsrail arasında son dönemdeki diplomatik yakınlaşmanın ardından yapılan görüşmelerde Aweke’nin durumu da gündeme gelmiş ve Times of Israel’e göre Cohen, Aweke’nin bırakılması için kısa süre önce Dışişleri Bakanı Fidan’a mektup yazmıştı.

Aweke’nin erken tahliyesi, Alman Die Welt gazetesi yazarı Deniz Yücel ile Amerikalı rahip Brunson’ın bırakılmalarını hatırlattı.

Gerçi Yücel’le Brunson’ın tahliye süreçlerinde yaşananlar, bu isimler hakkında en birinci ağızdan sarf edilen “ajan terörist” suçlamaları, “Ben bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi asla alamazsınız” beyanları, ardından Yücel’in Merkel’den gelen bir telefon, Brunson’ın da Trump’ın mesajı üzerine apar topar bırakılması ile Aweke’nin tahliyesi farklı gelişen olaylar.

Aweke’nin bırakılmasında, Yücel ve Brunson hakkındaki iddialı çıkışlara ve sonra sergilenen keskin U dönüşlerine şahit olmadık. Dahası, Aweke’nin 4.5 senedir uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu olduğunu, tahliyesiyle öğrendik. Ama üç olayın benzerliği, üçünde de vatandaşı oldukları devlet yöneticilerinin devreye girmesi ve sonucun onların talepleri istikametinde şekillenmesi.

Yücel ve Brunson’ın tahliyelerinde, ülkemizdeki “bağımsız yargı”nın nasıl işlediğini gördük! Aweke’nin tahliyesi ise “Son infaz kanunu özellikle onun için mi çıkarıldı?” diye sordurdu...

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