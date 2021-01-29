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30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İnsan hakları için eylem planı mı, itirafname mi?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
29 Ocak 2021, Cuma
Aylardır, hattâ yıllardır lafı edildiği halde mütemadiyen sürüncemede tutulup bir türlü gündeme getirilmeyen İnsan Hakları Eylem Planı nihayet ufukta göründü gibi.

Medyada çıkan haberlere göre 80 sayfalık planın taslağı AKP MYK’sında kabul edilerek Erdoğan tarafından da onaylanmış; ardından diğer partilerin görüşüne sunulacakmış.

Son dönemde sözü edilen “hukuk reformu”nun temelini oluşturacağı belirtilen planda belirlenen 10 amaç şöyle sıralanmış:

- Güçlü bir insan hakları koruma sistemi,

- Yargı bağımsızlığı,

- Âdil yargılama,

- Hukukî öngörülebilirlik ve şeffaflık,

- İfade, örgütlenme ve din özgürlüğü üzerinden hukukî koruma,

- Kişi özgürlüğü güvenliğinin genişletilmesi,

- Kişinin maddî ve manevî bütünüyle özel hayatının güvence altına alınması,

- İnsan haklarını koruyan infaz sistemi,

- Mülkiyet hakkının korunması,

- Mağdur haklarının korunması.

AKP iktidarının 19. yılındaki 2021 Türkiye’si için bunların “amaç” olarak ifade ediliyor olması başlı başına düşündürücü bir durum.

Aynı zamanda, demokratik hukuk devletinin asgarî gerekleri olan bu ilkelerden ne kadar uzaklara savrulduğumuzun, bizzat iktidar tarafından son derece çarpıcı bir itirafı.

20 Temmuz’da OHAL ilan edilirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığı resmen ve alenen deklare edilerek başlatılan bir sürecin ülkeyi getirdiği nokta burası.

Daha da garip olan, durum bu iken, vahim hukuk ihlallerinin sınır tanımaz boyutlarda devam ettiği süreç boyunca “Herşey hukuk içinde yürüyor” nakaratının tekrarlanması ve halen dahi en üst düzeyde “Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımız yok. Hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdük” söylemleriyle herşeyin güllük gülistanlık gösterilmeye çalışılması.

Peki, bu süreçteki onca hukuksuzluğa imza atmış bir zihniyetin, bunca yaptıklarından sonra dönüp, söz konusu eylem planında sıralanan amaçları gerçekleştirmesi mümkün mü? Böyle birşeye kim inanır ve güvenir?

Hele hâlâ süren bu derin çelişkileriyle?!!

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  • Demokrat hukukçu

    29.1.2021 14:38:41

    AKP'nin reform diye ayrıntı ve sayıca çok kabarık göstereceği fakat pratikte pek de bir fark yaratmayacak değişiklikleri getireceğini ve içeride ve dışarıda "bakın işte reform yaptık" diyeceğini düşünüyorum. Esas reform yapılması gereken kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, düşünce ve vicdan özgürlüğü vb konularında hiç bir şey yapmayacaklar.Düşünce suçlularına yine bir kurtuluş gözükmüyor maalesef.Yani zulüm devam edecek.

  • Hüseyin İlhan

    29.1.2021 09:16:17

    Bir ara hasta ruh sağlığı bozulmuş biriş şunu demişti.Ana Muhalefet partisinden velşevki müspet ytekliflerde gelse biz karşıyız. Bu ruh sağlığı bozulmuşlardan ben herhangi müspet bir değişikliğin olmasına zayıf ihtimal diyorum. Zira ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,görünür şahsın rütbei akli eserinde,diyen Ziya paşa bunları asır öncesi tanımlamış.

  • Yahya Evrin

    29.1.2021 07:51:46

    Evet ekenomi önemli ama hak hukuk ve adalet bence daha önemli. Yaparlar mı? Göreceğiz , bahane bulmazlarsa.

  • Mustafa Yiğit

    29.1.2021 07:47:46

    Kazim bey size ve yeniasya gazetesine çok tesekkur ediyorum,şu surecte mazlumlara,magdurlara ve medreseyi yusufiyede bulunan insanlara yapmis oldugunuz desteklerden dolayi sizleri saygiyla selamliyor,hurmetlerimi sunuyorum.Allah'a ebeden razi olsun.

  • Metin

    29.1.2021 06:08:45

    Nasıl güveneceğiz? İnanalım mı şimdi bunlara? Onlarca yapılan yanlışlardan sonra.

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