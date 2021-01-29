İnsan hakları için eylem planı mı, itirafname mi?

Aylardır, hattâ yıllardır lafı edildiği halde mütemadiyen sürüncemede tutulup bir türlü gündeme getirilmeyen İnsan Hakları Eylem Planı nihayet ufukta göründü gibi.

Medyada çıkan haberlere göre 80 sayfalık planın taslağı AKP MYK’sında kabul edilerek Erdoğan tarafından da onaylanmış; ardından diğer partilerin görüşüne sunulacakmış.

Son dönemde sözü edilen “hukuk reformu”nun temelini oluşturacağı belirtilen planda belirlenen 10 amaç şöyle sıralanmış:

- Güçlü bir insan hakları koruma sistemi,

- Yargı bağımsızlığı,

- Âdil yargılama,

- Hukukî öngörülebilirlik ve şeffaflık,

- İfade, örgütlenme ve din özgürlüğü üzerinden hukukî koruma,

- Kişi özgürlüğü güvenliğinin genişletilmesi,

- Kişinin maddî ve manevî bütünüyle özel hayatının güvence altına alınması,

- İnsan haklarını koruyan infaz sistemi,

- Mülkiyet hakkının korunması,

- Mağdur haklarının korunması.

AKP iktidarının 19. yılındaki 2021 Türkiye’si için bunların “amaç” olarak ifade ediliyor olması başlı başına düşündürücü bir durum.

Aynı zamanda, demokratik hukuk devletinin asgarî gerekleri olan bu ilkelerden ne kadar uzaklara savrulduğumuzun, bizzat iktidar tarafından son derece çarpıcı bir itirafı.

20 Temmuz’da OHAL ilan edilirken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alındığı resmen ve alenen deklare edilerek başlatılan bir sürecin ülkeyi getirdiği nokta burası.

Daha da garip olan, durum bu iken, vahim hukuk ihlallerinin sınır tanımaz boyutlarda devam ettiği süreç boyunca “Herşey hukuk içinde yürüyor” nakaratının tekrarlanması ve halen dahi en üst düzeyde “Demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden yana en küçük bir sıkıntımız yok. Hangi kesimin ne sıkıntısı varsa hepsini birer birer çözdük” söylemleriyle herşeyin güllük gülistanlık gösterilmeye çalışılması.

Peki, bu süreçteki onca hukuksuzluğa imza atmış bir zihniyetin, bunca yaptıklarından sonra dönüp, söz konusu eylem planında sıralanan amaçları gerçekleştirmesi mümkün mü? Böyle birşeye kim inanır ve güvenir?

Hele hâlâ süren bu derin çelişkileriyle?!!