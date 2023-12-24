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24 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

İnsanlığın ortak paydası: Risale-i Nur

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Aralık 2023, Pazar
Bizler dar dairelerde birlik beraberliği nasıl sağlayacağımızın ve ne şekilde koruyup devam ettirebileceğimizin derdine düşmüşken, Üstadın ortaya koyduğu vizyon ve çizdiği perspektif tasavvur ve hayallerimizin çok ötesinde ufuklara uzanıyor.

İşte bir Emirdağ mektubundaki ifadeleri:

“Yeni Said’in hususî üstadı olan İmam-ı Rabbanî, Gavs-ı Azam ve İmam-ı Gazalî, Zeynelabidin (r.a.) ve Hz. Hüseyin ve İmam-ı Ali Kerremallahü Veche’den, (...) Risale-i Nur’dan bize gelen meşrebi almışım. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin dâhi muhakkiklerinin İslamî akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve ayat ve hadisleri muvazene ile kabul ettikleri usulü’d-din düsturları, şimdiki Risale-i Nur’un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. 

“Hatta ehl-i bid’a kısmı da bu meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-i ihlas tam muhafaza edildiği için, her nevi ehl-i İslam içine giriyor. Şialıkta mutaassıp ve Vehhabilikte de müfrit, filozofların en maddîsi ve mütefennini ve mutaassıp hocaların en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine girmeye başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hatta bazı misyonerler de, din-i İsa’nın (as) hakiki ruhanîsi de o daireye gireceklerine emareler var. 

“Birbirine hücum değil, belki bir tesanüd, bir musalaha lüzumunu hissedip medar-ı münakaşa meseleleri ortaya atmıyorlar.”

İslam ve insanlık âlemindeki en derin ve keskin ayrılıkları dahi ihtilaf sebebi olmaktan çıkarıp ortak paydada buluşturmayı öngören kapsayıcı ve cihanşümul bir yaklaşım.

Bid’a ehli ile dahi münakaşaya girmekten kaçınıp onları da Risale-i Nur’un yapıcı, birleştirici, kaynaştırıcı ve kucaklaştırıcı iklimine davet etmeyi esas alan bir bakış açısı.

Mutaassıp Şiaları da, Müfrit Vehhabileri de, akılcı ve maddiyatçı filozofları da, enaniyetli ve mutaassıp hocaları da, sivriliklerini törpüleyerek bir araya getirebilecek bir vizyon.

Bazı misyonerlerin ve hakiki Hıristiyan ruhanîlerin de Risale-i Nur dairesine girip dahil olmaları için davette bulunan ve kapıyı açık tutan küresel çapta bir hizmet stratejisi.

Bunları okuduktan sonra kendimizi “Biz bu müthiş vizyonun neresindeyiz?” diye çok esaslı bir sorgulamaya tâbi tutmamız, gündemimizi “dar düşünceler, dar görüşler” çerçevesine hapsolmaktan çıkarıp kurtarmamız ve hizmet stratejilerimizi “Risale-i Nur bütün insanlığın ortak paydasıdır” ekseninde yeni baştan tanzim etmemiz gerekmiyor mu?

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