İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken

Bu ay berzah âlemine uğurladığımız dostlardan biri de Yeni Asya misyonunun isimsiz kahramanları içinde mümtaz bir yere sahip olan Ali Kemal Yavuzsoy’du.

Kendisiyle tam yarım asır önce, 1973 yazının aşağı yukarı bu günlerinde Gediz’in Efendi Köprüsü köyünde, Şerafeddin Birol vasıtasıyla tanışmıştık. Civardaki Cebrail köyünde öğretmendi.

Sonraki yıllarda Kütahya’da ve memleketi Simav’da birkaç defa daha karşılaştık. Risale-i Nur’a sadakatle bağlılığı, Yeni Asya’ya ve yayınlarımıza samimi ilgisi, sahiplenmesi ve tanıtmak için sonu gelmeyen yoğun bir gayret içinde olması, öne çıkan bariz vasfıydı.

Birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına da, yetiştirdiği öğrencilerine de gazetemizi ve yayınlarımızı tanıtıp benimsetmeyi en önemli vazifelerinden biri olarak gördü ve meslek hayatı boyunca buna çok özel bir önem verdi.

1970’deki Gediz depreminden sonra Cebrail köyünde beraber görev yaptığı ve aynı barakada kaldığı öğretmen arkadaşı, Afyonlu okurlarımızdan Mehmet Kenar’ın yazısıyla onun örnek vasıflarını daha yakından tanımış olduk.

Her sabah namaza kalkıp leğende abdest alması, hafta sonları Gediz’e gidip birikmiş Yeni Asya’ları getirmesi ve birlikte okumaları, odaya getirdiği küçük kitaplığı Risale-i Nur ve Yeni Asya Yayınları ile doldurması, Mehmet Hocanın bu kitaplıktan alıp okuduğu Minyeli Abdullah ile Yeni Asya’yı benimsemesi, birlikte İstanbul’a giderek Kirazlımescit’te Zübeyir Ağabeyi ziyaret etmeleri...

Konuşarak değil, hal diliyle yaptığı ihlaslı tebliğ ve telkinlerin muhataplarında meydana getirdiği çok derin ve kalıcı tesir...

Salih Aytemur’un yazdığı gibi Kütahya’da iken gazete ve dergileri dağıtma vazifesini tamamladıktan sonra Yeni Asya Büromuza gelir ve çayını yudumlayarak yorgunluğunu atardı. Ki az sayıdaki karşılaşmalarımızdan birinin o büroda olduğunu hatırlıyoruz.

Ali Kemal Yavuzsoy, kendisinden kısa süre önce rahmet-i Rahman’a kavuşan Konya-Ereğli neşriyat temsilcimiz Durhasan Çaylak gibi, yaşadıkları yerlerde Yeni Asya bayrağını dalgalandıran Nur postacılarından biriydi.

Onlar her hal ve şartta yerlerinde sabit kaldılar, çizgilerini hiç bozmadılar, gelip geçici rüzgarlara kapılarak sağa sola savrulmadılar, şahs-ı manevîden ayrılmadılar, Risale-i Nur’a ve Yeni Asya’ya vakfettikleri bereketli ömürlerinin sonuna kadar hizmetlerini ihlasla ve sadakatle yapmaya devam ettiler ve hüsn-ü hâtime ile bu dünyadaki vazifelerini tamamlayıp berzahtaki menzillerine göçtüler.

Allah hepsine rahmet eylesin, geride kalan ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun, Rabbimiz hepimizi Cennetinde buluştursun.