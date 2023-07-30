"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
30 Temmuz 2023, Pazar
Bu ay berzah âlemine uğurladığımız dostlardan biri de Yeni Asya misyonunun isimsiz kahramanları içinde mümtaz bir yere sahip olan Ali Kemal Yavuzsoy’du.

Kendisiyle tam yarım asır önce, 1973 yazının aşağı yukarı bu günlerinde Gediz’in Efendi Köprüsü köyünde, Şerafeddin Birol vasıtasıyla tanışmıştık. Civardaki Cebrail köyünde öğretmendi.

Sonraki yıllarda Kütahya’da ve memleketi Simav’da birkaç defa daha karşılaştık. Risale-i Nur’a sadakatle bağlılığı, Yeni Asya’ya ve yayınlarımıza samimi ilgisi, sahiplenmesi ve tanıtmak için sonu gelmeyen yoğun bir gayret içinde olması, öne çıkan bariz vasfıydı.

Birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına da, yetiştirdiği öğrencilerine de gazetemizi ve yayınlarımızı tanıtıp benimsetmeyi en önemli vazifelerinden biri olarak gördü ve meslek hayatı boyunca buna çok özel bir önem verdi.

1970’deki Gediz depreminden sonra Cebrail köyünde beraber görev yaptığı ve aynı barakada kaldığı öğretmen arkadaşı, Afyonlu okurlarımızdan Mehmet Kenar’ın yazısıyla onun örnek vasıflarını daha yakından tanımış olduk.

Her sabah namaza kalkıp leğende abdest alması, hafta sonları Gediz’e gidip birikmiş Yeni Asya’ları getirmesi ve birlikte okumaları, odaya getirdiği küçük kitaplığı Risale-i Nur ve Yeni Asya Yayınları ile doldurması, Mehmet Hocanın bu kitaplıktan alıp okuduğu Minyeli Abdullah ile Yeni Asya’yı benimsemesi, birlikte İstanbul’a giderek Kirazlımescit’te Zübeyir Ağabeyi ziyaret etmeleri...

Konuşarak değil, hal diliyle yaptığı ihlaslı tebliğ ve telkinlerin muhataplarında meydana getirdiği çok derin ve kalıcı tesir...

Salih Aytemur’un yazdığı gibi Kütahya’da iken gazete ve dergileri dağıtma vazifesini tamamladıktan sonra Yeni Asya Büromuza gelir ve çayını yudumlayarak yorgunluğunu atardı. Ki az sayıdaki karşılaşmalarımızdan birinin o büroda olduğunu hatırlıyoruz.

Ali Kemal Yavuzsoy, kendisinden kısa süre önce rahmet-i Rahman’a kavuşan Konya-Ereğli neşriyat temsilcimiz Durhasan Çaylak gibi, yaşadıkları yerlerde Yeni Asya bayrağını dalgalandıran Nur postacılarından biriydi.

Onlar her hal ve şartta yerlerinde sabit kaldılar, çizgilerini hiç bozmadılar, gelip geçici rüzgarlara kapılarak sağa sola savrulmadılar, şahs-ı manevîden ayrılmadılar, Risale-i Nur’a ve Yeni Asya’ya vakfettikleri bereketli ömürlerinin sonuna kadar hizmetlerini ihlasla ve sadakatle yapmaya devam ettiler ve hüsn-ü hâtime ile bu dünyadaki vazifelerini tamamlayıp berzahtaki menzillerine göçtüler.

Allah hepsine rahmet eylesin, geride kalan ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun, Rabbimiz hepimizi Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hasarlı binalar doğru şekilde yıkılmıyor

    Sellere ve yangınlara alışacağız

    Araç muayene ve sigorta ücretleri düşürülsün

    Yunan bakan yangın faciası sonrası istifa etti

    Aldatmaktan vazgeçin - Millet samimiyet bekliyor

    60 ülkeden 800 akademisyenden Gannuşi çağrısı

    1986'da kaybolan bir dağcının kalıntıları bulundu

    Afrika'da gündem Nijer'deki darbe

    ABD'de 190 milyon kişiye "aşırı sıcak hava" uyarısı

    'Mescid-i Aksa'nın ve hatta Filistin'in kendilerine ait olduğunu kanıtlayan bir taş bile bulamadılar'

    Pentagon UFO iddialarını yalanladı

    Marmaris'teki yangın söndürüldü

    Küresel haşlanma dönemindeyiz

    İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi

    Ekran bağımlılığı büyük dert - Kendinizi test edin

    Ekonomik güven endeksi son 4 ayın en düşük seviyesinde

    Bu kadar mı zulüm olur?

    Motorine zam: Fiyatı 35 lirayı aştı

    ‘Mağduriyeti giderecek kalıcı çözüm istiyoruz’

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yalan iktidarı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsimsiz kahramanlar bir bir göçerken
    Adnan NACİR

    Gizli Maddeler
    Osman ZENGİN

    Hizmetine devam et!
    Risale-i Nur'dan

    Hilafet, neden Âl-i Beytte takarrur etmedi?
    Ahmet BATTAL

    Göstermelik İşler Akademisi
    Faruk ÇAKIR

    Yanlış yapana hesap sormak yok mu?
    Diyetisyen Duygu Penekli

    Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?
    Misbah ERATİLLA

    Bir günde Kur’an okumayı öğrendi
    Mehmet KARA

    Tatile kaldığı yerden devam…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.