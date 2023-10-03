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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Isparta'da rahmet tecellîleri

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Ekim 2023, Salı
Üstadın “taşıyla ve toprağıyla mübarek” dediği bahtiyar beldelerden Isparta’da Yeni Asya Temsilciliğinin organizasyonu ile yıllardır okunagelen, ama son yıllarda pandemi sebebiyle ara verilmiş olan Bediüzzaman Mevlidlerinin sonuncusu geçtiğimiz Pazar günü yine Terminal Camiinde icra edildi.

Mevlide ev sahibi Ispartalıların yanı sıra Türkiye’nin pek çok yerinden yoğun ve coşkulu bir iştirak oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, İzmit, Afyon, Uşak, Denizli, Şanlıurfa, Konya, Bursa, Eskişehir, Van başta olmak üzere çok sayıda ilden ve ilçelerinden otobüslerle ve özel araçlarla—çoğu ailecek—gelen okuyucularımız mevlid vesilesiyle bir defa daha buluşup kucaklaştılar ve hasret giderdiler.

Biz de İstanbul okurlarımızdan bir heyetle birlikte otobüsle gidip mevlide iştirak ettik.

Önce sabah saatlerinde Barla’ya uğradık ve çoğu bir gün önceden gelip Yeni Asya Tesislerinde misafir olan okurlarımızın teşkil ettiği nuranî halkaya dahil olduk. Üstadın evine ve Barla Kabristanına mutad ziyaretler yapılarak, ilk dönemdeki saff-ı evvel Barla Nur Talebeleri için Fatihalar okundu ve dualar edildi. Ardından İslamköy’e geçilerek, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un samimi dostu, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel Çalcatepe’deki kabri başında yine Fatihalar ve dualarla yad edildi. 

Hava tahmin raporlarında o gün için Isparta’da özellikle mevlid saatlerinde öngörülen ve bir hayli insanın da gelmekten vazgeçmesine sebep olan yağış, mevlid bitiminde çok latif bir rahmet şeklinde geldi ve hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ve bu durum okurlarımız tarafından “devam eden inayet-i İlahiyenin ve hizmetin kerametinin yeni bir örneği” olarak yorumlandı.

Üstadın Isparta’daki evini ziyaretin ardından başlayan dönüş yolculuğu boyunca da rahmet sağanağı kesintisiz bir şekilde devam etti.

Mevlid esnasında cami avlusunda kurulan kitap standında kitaplarımızı imzaladık; okuyucularımızla kısa ve verimli sohbetler yaptık.

Her zamanki gibi KHK mağdurları yine yoğun ilgi ve katılım gösterdiler. Gördük ki, AİHM’in Yalçınkaya davasında verdiği karar büyük bir rahatlamaya vesile olmuş, seçimden sonra daha da koyulaşan kasvet ve karamsarlığı önemli ölçüde dağıtıp, adeta tamamen sönmeye yüz tutmuş olan ümit ve moralleri tazelemiş.

Sonuç olarak, Üstadın “manevî Medresetüzzehra’nın merkezi” olarak da tavsif ettiği Isparta’daki bu mevlid, maddî manevî rahmetin celbine vesile oldu; yeni hizmet dönemine girilirken yeni bir şevk ve heyecan dalgası estirdi.

Organizasyonda emeği geçen, katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkürler, tebrikler.

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